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Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:02

Van'da acı kaza: Otomobilin çarptığı 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Van’ın Erciş ilçesinde Van-Ağrı kara yolunda karşıya geçmeye çalışan 61 yaşındaki Gülşen Gündüz, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Van’da acı kaza: Otomobilin çarptığı 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Van'ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi, Van-Ağrı kara yolu üzerinde meydana geldi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DFM 388 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Gündüz'e (61) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gündüz için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gülşen Gündüz kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#VAN

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Van'da acı kaza: Otomobilin çarptığı 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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