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Giriş Tarihi: 11.11.2026 00:18

Van'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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İHA İHA
Van’da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, Halilağa Mahallesi Eski Kale yolu üzerinde meydana geldi. 34 UH 6022 plakalı Honda marka otomobil ile 35 EA 2242 plakalı Toyota marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve UMKE ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri kaza yapan otomobilden sızan benzinden dolayı muhtemel yangına karşı otomobil ve yola köpük sıktı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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Van'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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