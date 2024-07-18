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Giriş Tarihi: 18.7.2024 09:55

Van'da "Kadına El Kalkmaz " sloganıyla vatandaşlar bilgilendirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirerek el broşürü dağıttı.

NAZLI TİMUR
Van’da Kadına El Kalkmaz sloganıyla vatandaşlar bilgilendirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması hakkında 1.146 kadın vatandaşımıza, "Kadına El
Kalkamaz" sloganıyla 1.050 erkek vatandaşımıza bilgilendirme yapılmış broşür dağıtılmıştır. KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması, genel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, iletişim yoluyla ve telefonla dolandırıcılık, gayrimenkul alım-satımlarında ve araç alım-satımlarında dolandırıcılık, hırsızlık, sahte para, mal varlığına karşı işlenen suçlar, uyuma uygulaması, boğulmamak için neler yapılmalı? konularında vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılmış ve broşür dağıtılmıştır" ifadesine yer verildi.

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Van'da "Kadına El Kalkmaz " sloganıyla vatandaşlar bilgilendirildi
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