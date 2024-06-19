Van’da kahreden görüntü: 4 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu!

Bahçesaray ilçesinde önceki gün, ailesiyle birlikte yaylaya çıkan Mehmet Ali Çapur, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Van AFAD ekipleri sevk edildi. Çapur için Han ile Sündüz yaylaları mevkisinde arama çalışması başlatıldı. Ancak çalışmalardan sonuç alınamadı.