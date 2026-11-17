VAN'DA DEPREM Mİ OLDU, SON DEPREMLER NEREDE?

Van'da meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini takip ediyor. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğine ilişkin güncel bilgiler ilgili kurumların resmi internet sitelerinden kontrol edilebiliyor.