Van'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli endişeye neden oldu. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre sarsıntı, Van Gölü açıklarında Gevaş ilçesine 7,74 kilometre mesafede kaydedildi. Depremin ardından vatandaşlar güncel deprem bilgilerini araştırmaya başladı.
Van'da 17 Kasım 2026 tarihinde saat 18.57.45'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Van Gölü olduğu belirlenirken, sarsıntının Gevaş ilçesine 7,74 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
Paylaşılan deprem verilerine göre sarsıntının derinliği 13,61 kilometre olarak ölçüldü. Depremin enlem koordinatı 38.48533 kuzey, boylam koordinatı ise 42.93383 doğu olarak açıklandı.
#DEPREM Büyüklük:4.3 (Mw) Yer:Van Gölü - [07.74 km] Gevaş (Van) Tarih:2026-11-17 Saat:18:57:45 TSİ Enlem:38.48533 N Boylam:42.93383 E Derinlik:13.61 km Detay:https://t.co/3hhZweEqyS @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 17, 2026
Van'da meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini takip ediyor. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğine ilişkin güncel bilgiler ilgili kurumların resmi internet sitelerinden kontrol edilebiliyor.