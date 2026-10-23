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Giriş Tarihi: 23.10.2026 13:41

Van'da korkutan kaza: TIR'la yolcu minibüsü çarpıştı! 1'i ağır, 11 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde TIR’la yolcu minibüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada 1’i ağır, 11 kişinin yaralandığı belirlendi.

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DHA Yaşam
Van’da korkutan kaza: TIR’la yolcu minibüsü çarpıştı! 1’i ağır, 11 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aynı yöne giden TIR'la, yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, savrulup şarampole yuvarlanan minibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar İtfaiye Şefliği ekipleri sevk edildi.

1 YARALININ DURUMU AĞIR

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#VAN

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Van'da korkutan kaza: TIR'la yolcu minibüsü çarpıştı! 1'i ağır, 11 yaralı
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