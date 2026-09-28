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Giriş Tarihi: 28.09.2026 09:58

Van’da okulda silah paniği: Pompalı tüfekle okula gelen öğrenciyi öğretmenleri fark etti!

Van'ın Tuşba ilçesindeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'na sabah saatlerinde elinde pompalı tüfekle gelen kız öğrenci velilere ve öğretmenlere büyük korku yaşattı. Kız öğrenciye müdahale edilerek silah elinden alındı. Öğrenci ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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İHA Yaşam
Van’da okulda silah paniği: Pompalı tüfekle okula gelen öğrenciyi öğretmenleri fark etti!
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Van'ın Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda olay meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir kız öğrenci, sabah saatlerinde boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi.

SİLAHA EL KONULDU

Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale edilerek silah alınırken, polis ekiplerine de hemen haber verildi. Bölgeye gelen polis ekipleri silaha el koyarken, öğrencinin ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi. Olayı duyan öğrenci velileri ise okula akın etti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#VAN

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Van’da okulda silah paniği: Pompalı tüfekle okula gelen öğrenciyi öğretmenleri fark etti!
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