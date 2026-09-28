Van’da okulda silah paniği: Pompalı tüfekle okula gelen öğrenciyi öğretmenleri fark etti!

SİLAHA EL KONULDU

Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale edilerek silah alınırken, polis ekiplerine de hemen haber verildi. Bölgeye gelen polis ekipleri silaha el koyarken, öğrencinin ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi. Olayı duyan öğrenci velileri ise okula akın etti.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör