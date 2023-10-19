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Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:02

Van'da sır olay: Hemşire Özkan Karakurt ölü bulundu

Van'da mesai arkadaşlarının ve ailesinin ulaşamadığı hemşire Özkan Karakurt (44) evinde ölü bulundu. Karakurt'un ölüm nedeni, otopsi raporunun çıkmasıyla belli olacak...

DHA
Van’da sır olay: Hemşire Özkan Karakurt ölü bulundu

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özkan Karakurt, dün işe gitmeyince, arkadaşları telefonla aradı. Ulaşamayan arkadaşları, durumu Karakurt'un ailesine haber verdi. Aile, oğullarının yaşadığı Van'ın İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki evine giderek kapısını çaldı. Açılmayan kapıyı kıran aile, evde oğullarının cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri geldi. Adli Tıp morguna götürülen Karakurt'un cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bugün, memleketi Hakkari'nin Bağışlı köyünde toprağa verileceği belirtilen Karakurt'un kesin ölüm nedeni otopsi raporunun çıkmasıyla belli olacak.

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Van'da sır olay: Hemşire Özkan Karakurt ölü bulundu
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