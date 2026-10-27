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Giriş Tarihi: 27.10.2026 01:45

Van'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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İHA
Van’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Gevaş Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Tatvan istikametinden gelen A.H. yönetimindeki 16 NUB 63 plakalı yakıt tankeri, ilçe merkezinden çıkan otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi yapılan tüm müdahaleyle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#VAN
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Van'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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