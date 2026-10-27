Van’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Gevaş Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Tatvan istikametinden gelen A.H. yönetimindeki 16 NUB 63 plakalı yakıt tankeri, ilçe merkezinden çıkan otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi yapılan tüm müdahaleyle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.