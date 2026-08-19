Van’da uyuşturucu operasyonu: Tam 48 kilo ele geçirildi! 3 tutuklama

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve bu suçlardan haksız kazanç elde eden şüpheliler ile suç örgütleri, örgüt üyeleri ve sokak satıcılarına yönelik mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, uyuşturucu maddeleri temin eden, nakleden veya bu suça herhangi bir şekilde iştirak eden şüphelilere yönelik çalışmaların da devam edeceği ifade edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör