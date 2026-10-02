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Giriş Tarihi: 2.10.2026 11:51

Van’da zehir tacirlerine operasyon: 517 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Van’da uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı.

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Van’da zehir tacirlerine operasyon: 517 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı.

517 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 471 kilo esrar, 32 kilo metamfetamin ve 14 kilo afyon sakızı olmak üzere toplam 517 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

"OPERASYONLARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

#İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #VAN
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