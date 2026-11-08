Van'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 9 kişinin kimlikleri belirlendi

Van-Özalp kara yolunun 49. kilometresinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile İran plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, minibüste bulunan 9 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3'ü kadın, 2'si erkek 5 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

İranlı yetkililerden alınan bilgilere göre, kazada hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

Zeinab Hoseinnejat, Afsane Mokhtarzade, Neda Mudri, Hadi Hoseinzadeh, Mokrali Mokhtarzade, Ali Heydernejad, Behzad Ferhengmehr (Şoför), Leilah Valikhanlou (Van'da binen), Khadijeh Bodaghi (Van'da binen)

CENAZELER İRAN'A NAKLEDİLECEK

İranlı yetkililer, kimlikleri belirlenen 9 kişinin cenazelerinin ülkelerine nakledilmesi için resmi işlemlerin devam ettiğini bildirdi. Öte yandan kazada yaralanan 5 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.