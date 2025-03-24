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Giriş Tarihi: 24.3.2025 10:06 Son Güncelleme: 24.3.2025 10:07

Vandallar yine sahnede! Polise taş, sopa ve havai fişeklerle saldırdılar

Başkentte, CHP lideri Özgür Özel’in eylem çağrısı sonrası sokağa inen vandallar yine sahnedeydi, sözde eylem ve yürüyüş adı altında toplanan marjinal grup yine polise saldırdı. Taş, sopa ve havai fişekli saldırıya polis tazyikli su ile müdahale etti.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Vandallar yine sahnede! Polise taş, sopa ve havai fişeklerle saldırdılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 şüpheli hakkında 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmiş, Özgür Özel'in skandal çağrısının ardından sokaklar karışmıştı. Vandallar çağrının 3. Gününde de yine sahneyi boş bırakmadı.

POLİSE TAŞ, SOPA VE HAVAİ FİŞEKLERLE SALDIRDILAR

Ankara Kızılay meydanında sözde eylem ve yürüyüş adı altında toplanan marjinal grup yine polise saldırdı. Taş, sopa ve havai fişekli saldırıya polis tazyikli su ile müdahale etti.

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Vandallar yine sahnede! Polise taş, sopa ve havai fişeklerle saldırdılar
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