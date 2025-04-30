Van'da kurulan Hayata Bir Dokunuş Derneği, Hatay'a giderek depremzede öğrencilerle unutamayacakları bir zaman geçirdi. Gönüllüler çocuklara oyuncaklar dağıtıp oyunlar oynadı, onlarla birlikte pasta kesti. İlk günden bu yana deprem bölgesinde hep var olduklarını belirten Dernek Başkanı Rıdvan Bade, "Biz bölgeden hiç kopmadık. Van'dan Hatay'a gönül köprüsü kurduk. Öğrenci kardeşlerimizin yüzlerini güldürmek istedik. Çok şükür bunu da başarabildik" dedi. Asrın felaketi depremlerde binlerce bina yerle bir oldu. 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin ilk anından itibaren birçok yardım kuruluşu, dernek bölgeye giderek çalışma yaptı. Onlardan biri de Van'da kurulan Hayata Bir Dokunuş Derneği. Kendileri de büyük Van depremini yaşayan grup, sık sık deprem bölgesine giderek oradaki ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalar yürütüyor. Bünyesinde arama kurtarma ekibi de kuran ekip, bunun eğitimini de aldı.

350 ÇOCUĞA OYUNCAK

Dernek Başkanı Rıdvan Bade ve gönüllüler, bu kez de Hatay'ın Defne ilçesine gitti. Oradaki öğrencilerle bir araya gelen gönüllüler 350 çocuğa istedikleri oyuncakları dağıttı. Çocuklara palyaço gösterileri yapıp onlarla oyunlar oynayan gönüllüler, birlikte pasta kesip, yedi. Dernek Başkanı Rıdvan Bade, "Biz bölgeden hiç kopmadık. Van'dan Hatay'a gönül köprüsü kurduk. Daha öncede mobil mutfak kurup ev yaptık. Kırtasiye malzemesi dağıtımı yaptık. Biz hep bu kardeşlerimizin yanındaydık. Bu kez de öğrenci kardeşlerimizin yüzlerini güldürmek istedik. Çok şükür bunu da başarabildik. Biz biriz ve hep yan yanayız" dedi.