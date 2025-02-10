Vanlı kadınlar ürettikleri çikolataları Türkiye’ ye pazarlıyor

İpekyolu ilçesinde 2022 yılında KOSGEB ve Ticaret İl Müdürlüğü desteği ile 8 girişimci kadın bir araya gelerek " ipek eller kadın kooperatifi "adıyla kendi şirketini oluşturdu. Kadınlar kurdukları şirkette çikolata üretimi yaparak hem sosyalleşiyor hemde aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınlar, ham olarak aldıkları çikolataları çeşitli aşamalardan geçirerek, taze, katıksız, korucu içermeyen, kuru meyve ve kuru yemişlerle zenginleştirerek müşterilerin beğenisine sunuyor. Siparişlerini, kurdukları iş yerinde ve sosyal medya hesaplarından satışa sunarak Türkiye'nin her yerine gönderiyor.

Güçlü kadının üreten kadın olduğunu ifade eden çikolata işletmecisi Perihan Duman, geliştikçe hedef büyütmeye devam edeceklerini söyledi. Yerli üretime önem verdiklerini belirten Duman "2021 yılında işletmemizi kurduk. 2022 yılında kooperatife dönüştürdük. Şu anda çikolata üretiyoruz. Günlük taze çikolatalar üretiyoruz. Katkısız ve koruyucusuz. 10 çeşitten fazla ürünlerimiz var. El yapımı çikolatalarımız var. KOSGEB ve Ticaret İl Müdürlüğü destekleriyle açtık onlara teşekkür ediyorum. Burayı imalathane olarak kullanıyoruz hem de satış noktamız olarak kullanıyoruz. Valilikte satış noktaları verdi. Satışlarımızı İnstagram üzerinden süper chocolat hesabından yapıyoruz. Kurumlara satışımızı yapıyoruz. Perakende satışlarımız oluyor. Söz, nişan, özel düğünlerde davetlerde kutu olarak, hem de kilo olarak satışını yapıyoruz" ifadesini kullandı.