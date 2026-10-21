Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı? İşte kazandığı ödül (21 Ekim 2026)

VAR MISIN YOK MUSUN FİRDEVS'İN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Var Mısın Yok Musun yarışmasında Firdevs'in seçtiği kutudan 500 bin TL çıktı. Yarışma boyunca farklı kutuları açtırarak büyük ödüle ulaşmaya çalışan Firdevs, bankanın 1 milyon 250 bin TL'lik teklifini kabul etmişti.

Böylece kendi kutusunda bulunan 500 bin TL yerine, bankanın sunduğu daha yüksek tutarla yarışmayı tamamladı.