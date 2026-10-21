Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı? İşte kazandığı ödül (21 Ekim 2026)

Var Mısın Yok Musun Firdevs'in kazandığı para ödülü, 21 Ekim 2026 tarihli bölümün sona ermesiyle izleyicilerin gündemine yerleşti. ATV ekranlarında büyük heyecana sahne olan yarışmada Firdevs'in tercihleri ve bankanın sunduğu teklifler gecenin dikkat çeken anlarını oluşturdu. Yarışmayı takip edenler, Firdevs'in hangi kararı verdiğini ve programdan kaç TL ile ayrıldığını öğrenmek istiyor.
Var Mısın Yok Musun'un 21 Ekim 2026 tarihli bölümünde yarışan Firdevs, kutu seçimleri ve bankanın teklifleriyle heyecan dolu anlar yaşadı.
Yarışmanın ilerleyen dakikalarında bankanın sunduğu 1 milyon 250 bin TL'lik teklifi kabul eden Firdevs, yarışmayı bu ödülle tamamladı.
Var Mısın Yok Musun yarışmasında Firdevs'in seçtiği kutudan 500 bin TL çıktı. Yarışma boyunca farklı kutuları açtırarak büyük ödüle ulaşmaya çalışan Firdevs, bankanın 1 milyon 250 bin TL'lik teklifini kabul etmişti.
Böylece kendi kutusunda bulunan 500 bin TL yerine, bankanın sunduğu daha yüksek tutarla yarışmayı tamamladı.
ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, büyük ödül heyecanı ve sürprizlerle dolu oyunuyla izleyicileri ekran başında buluşturuyor. Yarışmada belirlenen en yüksek ödül 5 milyon TL olurken, yarışmacılar kutularını açarak büyük ikramiyeye ulaşmak için mücadele ediyor. Bankanın her turda sunduğu teklifler ise heyecanı artırarak yarışmacıları kritik kararlarla karşı karşıya bırakıyor.