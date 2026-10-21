Haberler Yaşam Haberleri Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı? İşte kazandığı ödül (21 Ekim 2026)
Giriş Tarihi: 21.10.2026 23:28 Son Güncelleme: 21.10.2026 23:44

Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı? İşte kazandığı ödül (21 Ekim 2026)

Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı sorusu, yarışmanın merakla beklenen finalinin ardından araştırılmaya başlandı. ATV'nin sevilen programında 21 Ekim Çarşamba akşamı büyük ödül için mücadele eden Firdevs, kritik seçimleriyle dikkat çekti. Kutu açılışlarıyla heyecanın giderek yükseldiği yarışmada, bankanın teklifleri ve Firdevs'in kazandığı toplam ödül öne çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı? 21 Ekim 2026 ATV Firdevs kaç TL kazandı, kutusundan ne çıktı?
  • ABONE OL

Var Mısın Yok Musun Firdevs'in kazandığı para ödülü, 21 Ekim 2026 tarihli bölümün sona ermesiyle izleyicilerin gündemine yerleşti. ATV ekranlarında büyük heyecana sahne olan yarışmada Firdevs'in tercihleri ve bankanın sunduğu teklifler gecenin dikkat çeken anlarını oluşturdu. Yarışmayı takip edenler, Firdevs'in hangi kararı verdiğini ve programdan kaç TL ile ayrıldığını öğrenmek istiyor.

Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı? 21 Ekim 2026 ATV Firdevs kaç TL kazandı, kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN FİRDEVS NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un 21 Ekim 2026 tarihli bölümünde yarışan Firdevs, kutu seçimleri ve bankanın teklifleriyle heyecan dolu anlar yaşadı.

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında bankanın sunduğu 1 milyon 250 bin TL'lik teklifi kabul eden Firdevs, yarışmayı bu ödülle tamamladı.

Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı? 21 Ekim 2026 ATV Firdevs kaç TL kazandı, kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN FİRDEVS'İN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Var Mısın Yok Musun yarışmasında Firdevs'in seçtiği kutudan 500 bin TL çıktı. Yarışma boyunca farklı kutuları açtırarak büyük ödüle ulaşmaya çalışan Firdevs, bankanın 1 milyon 250 bin TL'lik teklifini kabul etmişti.

Böylece kendi kutusunda bulunan 500 bin TL yerine, bankanın sunduğu daha yüksek tutarla yarışmayı tamamladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı? 21 Ekim 2026 ATV Firdevs kaç TL kazandı, kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN'DA BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL

ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, büyük ödül heyecanı ve sürprizlerle dolu oyunuyla izleyicileri ekran başında buluşturuyor. Yarışmada belirlenen en yüksek ödül 5 milyon TL olurken, yarışmacılar kutularını açarak büyük ikramiyeye ulaşmak için mücadele ediyor. Bankanın her turda sunduğu teklifler ise heyecanı artırarak yarışmacıları kritik kararlarla karşı karşıya bırakıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Var Mısın Yok Musun Firdevs ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı? İşte kazandığı ödül (21 Ekim 2026)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA