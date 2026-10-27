Haberler Yaşam Haberleri Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı? 27 Ekim 2026 ödülü belli oldu
Giriş Tarihi: 27.10.2026 23:34 Son Güncelleme: 27.10.2026 23:47

Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı? 27 Ekim 2026 ödülü belli oldu

ATV'nin Var Mısın Yok Musun yarışmasında bu kez Gülşah'ın mücadelesi izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. 27 Ekim 2026 Salı günü ATV'de yayınlanan bölümde yarışan Gülşah, büyük ödül için kutularını açtırdı ve bankanın tekliflerini değerlendirdi. Peki, Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı?

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Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı? 27 Ekim 2026 ödülü belli oldu
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Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı sorusu, 27 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümün ardından merak konusu oldu. ATV'nin sevilen yarışmasında büyük ödül için mücadele eden Gülşah, kutu seçimleri ve bankanın teklifleriyle heyecan dolu anlar yaşadı. Yarışmanın finalinde verdiği kararın ardından Gülşah'ın elde ettiği ödül, izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer aldı. İşte gecenin sonucu.

Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı? 27 Ekim 2026 ödülü belli oldu

VAR MISIN YOK MUSUN GÜLŞAH NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un 27 Ekim 2026 tarihli bölümünde yarışan Gülşah, kutu seçimleri ve bankanın teklifleriyle heyecan dolu anlar yaşadı.

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında bankanın sunduğu 775 bin TL'lik teklifi kabul eden Gülşah, yarışmayı bu ödülle tamamladı.

Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı? 27 Ekim 2026 ödülü belli oldu

VAR MISIN YOK MUSUN GÜLŞAH'IN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Var Mısın Yok Musun yarışmasında Gülşah'ın seçtiği kutudan 100 bin TL çıktı. Yarışma boyunca farklı kutuları açtırarak büyük ödüle ulaşmaya çalışan Firdevs, bankanın 775 bin TL'lik teklifini kabul etmişti.

Böylece kendi kutusunda bulunan 100 bin TL yerine, bankanın sunduğu daha yüksek tutarla yarışmayı tamamladı.

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Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı? 27 Ekim 2026 ödülü belli oldu

VAR MISIN YOK MUSUN'DA BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL

ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, büyük ödül heyecanı ve sürprizlerle dolu oyunuyla izleyicileri ekran başında buluşturuyor. Yarışmada belirlenen en yüksek ödül 5 milyon TL olurken, yarışmacılar kutularını açarak büyük ikramiyeye ulaşmak için mücadele ediyor. Bankanın her turda sunduğu teklifler ise heyecanı artırarak yarışmacıları kritik kararlarla karşı karşıya bırakıyor.

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Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı? 27 Ekim 2026 ödülü belli oldu
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