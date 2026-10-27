Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı? 27 Ekim 2026 ödülü belli oldu

Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı sorusu, 27 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümün ardından merak konusu oldu. ATV'nin sevilen yarışmasında büyük ödül için mücadele eden Gülşah, kutu seçimleri ve bankanın teklifleriyle heyecan dolu anlar yaşadı. Yarışmanın finalinde verdiği kararın ardından Gülşah'ın elde ettiği ödül, izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer aldı. İşte gecenin sonucu.