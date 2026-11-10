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Giriş Tarihi: 10.11.2026 22:59 Son Güncelleme: 10.11.2026 23:00

Var Mısın Yok Musun İhsan ne kadar kazandı? 10 Kasım'da İhsan kaç TL aldı?

Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde bu kez İhsan'ın büyük ödül mücadelesi ekranlara geldi. ATV'de 10 Kasım Salı günü yayınlanan yarışmada 5 milyon TL'lik ödül için kutular birer birer açılırken, bankanın yarışmacıya sunduğu teklifler de kritik anlara sahne oldu. Yarışmanın takipçileri, İhsan'ın hangi kutuyu seçtiğini ve finalde nasıl bir karar verdiğini merak ediyor. Peki, Var Mısın Yok Musun İhsan ne kadar kazandı, yarışmadan kaç TL ile ayrıldı?

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Var Mısın Yok Musun İhsan ne kadar kazandı? 10 Kasım’da İhsan kaç TL aldı?
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Var Mısın Yok Musun'da haftanın dikkat çeken bölümlerinden biri daha izleyiciyle buluştu. Yarışmacı koltuğuna oturan İhsan, 5 milyon TL'lik ödül için şansını denerken açılan kutular ve banka teklifleri heyecanı artırdı. İzleyiciler, İhsan'ın yarışma sonunda kaç TL kazandığını araştırmaya başladı.

Var Mısın Yok Musun İhsan ne kadar kazandı? 10 Kasım’da İhsan kaç TL aldı?

VAR MISIN YOK MUSUN İHSAN NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun'un 10 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışan İhsan kutu seçimleri ve bankanın teklifleriyle heyecan dolu anlar yaşadı.

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında bankanın sunduğu 800 bin TL'lik teklifi kabul eden İhsan, yarışmayı bu ödülle tamamladı.

Var Mısın Yok Musun İhsan ne kadar kazandı? 10 Kasım’da İhsan kaç TL aldı?

VAR MISIN YOK MUSUN İHSAN'IN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Var Mısın Yok Musun yarışmasında İhsan'ın seçtiği kutudan 100 bin TL çıktı. Yarışma boyunca farklı kutuları açtırarak büyük ödüle ulaşmaya çalışan İhsan, bankanın 800 bin TL'lik teklifini kabul etmişti.

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Var Mısın Yok Musun İhsan ne kadar kazandı? 10 Kasım’da İhsan kaç TL aldı?

VAR MISIN YOK MUSUN'DA BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL

ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, büyük ödül heyecanı ve sürprizlerle dolu oyunuyla izleyicileri ekran başında buluşturuyor. Yarışmada belirlenen en yüksek ödül 5 milyon TL olurken, yarışmacılar kutularını açarak büyük ikramiyeye ulaşmak için mücadele ediyor. Bankanın her turda sunduğu teklifler ise heyecanı artırarak yarışmacıları kritik kararlarla karşı karşıya bırakıyor.

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Var Mısın Yok Musun İhsan ne kadar kazandı? 10 Kasım'da İhsan kaç TL aldı?
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