Var Mısın Yok Musun İhsan ne kadar kazandı? 10 Kasım’da İhsan kaç TL aldı?

VAR MISIN YOK MUSUN'DA BÜYÜK ÖDÜL 5 MİLYON TL

ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, büyük ödül heyecanı ve sürprizlerle dolu oyunuyla izleyicileri ekran başında buluşturuyor. Yarışmada belirlenen en yüksek ödül 5 milyon TL olurken, yarışmacılar kutularını açarak büyük ikramiyeye ulaşmak için mücadele ediyor. Bankanın her turda sunduğu teklifler ise heyecanı artırarak yarışmacıları kritik kararlarla karşı karşıya bırakıyor.