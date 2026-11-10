Var Mısın Yok Musun İhsan ne kadar kazandı? 10 Kasım’da İhsan kaç TL aldı?

Var Mısın Yok Musun'da haftanın dikkat çeken bölümlerinden biri daha izleyiciyle buluştu. Yarışmacı koltuğuna oturan İhsan, 5 milyon TL'lik ödül için şansını denerken açılan kutular ve banka teklifleri heyecanı artırdı. İzleyiciler, İhsan'ın yarışma sonunda kaç TL kazandığını araştırmaya başladı.
Var Mısın Yok Musun'un 10 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışan İhsan kutu seçimleri ve bankanın teklifleriyle heyecan dolu anlar yaşadı.
Yarışmanın ilerleyen dakikalarında bankanın sunduğu 800 bin TL'lik teklifi kabul eden İhsan, yarışmayı bu ödülle tamamladı.
ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, büyük ödül heyecanı ve sürprizlerle dolu oyunuyla izleyicileri ekran başında buluşturuyor. Yarışmada belirlenen en yüksek ödül 5 milyon TL olurken, yarışmacılar kutularını açarak büyük ikramiyeye ulaşmak için mücadele ediyor. Bankanın her turda sunduğu teklifler ise heyecanı artırarak yarışmacıları kritik kararlarla karşı karşıya bırakıyor.