Var Mısın Yok Musun Nuriye ne kadar kazandı? ATV ile 4 Kasım yeni bölüm ödülü

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon programlarından birisi olmaya devam eden yarışmanın güncel bölümünde büyük bir strateji savaşı yaşanıyor. Kırmızı kutuları eksiltmek ve banka tekliflerini doğru değerlendirmek isteyen yarışmacı, zorlu kararlarla baş başa kaldı. Var Mısın Yok Musun son bölümde yaşananlar anbean takip ediliyor.
Yarışmacılar, stüdyoya girdiği andan itibaren hem içgüdülerine hem de seçtiği kutuların istatistiksel olasılıklarına güvenerek bir oyun planı çiziyor. Mavi ve kırmızı kutular arasındaki dengeyi korumak, final turuna avantajlı girebilmek adına kritik bir hamle oluyor.
Bu kez günün yarışmacısı Nuriye oluyor.
Herkesin merakla beklediği o an nihayet geldiğinde, yarışmacının kararlılığı neticesini veriyor. 4 Kasım akşamı ekranlara gelen bölümde kıyasıya geçen mücadelenin ardından, Nuriye'nin kazandığı nihai tutar bankanın son teklifi olan 610 bin TL olarak kaydedildi.
Günün yarışmacısı Nuriye'nin para tablosunda tekliften önce kalan son büyük rakam 3 milyon TL idi. Ancak yarışmacı, banka teklifini kabul etmesi ardından o rakamın da farkı bir kutuda olduğunu gördü. Yarışmacının kutusundan ise 5 TL çıktı.
Böylece yapılan teklifi kabul etmek doğru bir strateji oldu.