Var Mısın Yok Musun Nuriye ne kadar kazandı? ATV ile 4 Kasım yeni bölüm ödülü

Yarışmacılar, stüdyoya girdiği andan itibaren hem içgüdülerine hem de seçtiği kutuların istatistiksel olasılıklarına güvenerek bir oyun planı çiziyor. Mavi ve kırmızı kutular arasındaki dengeyi korumak, final turuna avantajlı girebilmek adına kritik bir hamle oluyor.

Bu kez günün yarışmacısı Nuriye oluyor.