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Giriş Tarihi: 04.11.2026 23:26

Var Mısın Yok Musun Nuriye ne kadar kazandı? ATV ile 4 Kasım yeni bölüm ödülü

ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun 4 Kasım yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’un sunumuyla heyecanın zirve yaptığı gecede, Var Mısın Yok Musun Nuriye ne kadar kazandı sorusu en çok araştırılan konular arasına girdi. Nuriye'nin büyük ödül mücadelesi takip edilirken kazanılan rakam merakla sorgulanıyor.

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Var Mısın Yok Musun Nuriye ne kadar kazandı? ATV ile 4 Kasım yeni bölüm ödülü
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Türkiye'nin en çok izlenen televizyon programlarından birisi olmaya devam eden yarışmanın güncel bölümünde büyük bir strateji savaşı yaşanıyor. Kırmızı kutuları eksiltmek ve banka tekliflerini doğru değerlendirmek isteyen yarışmacı, zorlu kararlarla baş başa kaldı. Var Mısın Yok Musun son bölümde yaşananlar anbean takip ediliyor.

Yarışmacılar, stüdyoya girdiği andan itibaren hem içgüdülerine hem de seçtiği kutuların istatistiksel olasılıklarına güvenerek bir oyun planı çiziyor. Mavi ve kırmızı kutular arasındaki dengeyi korumak, final turuna avantajlı girebilmek adına kritik bir hamle oluyor.

Bu kez günün yarışmacısı Nuriye oluyor.

VAR MISIN YOK MUSUN 4 KASIM NURİYE NE KADAR KAZANDI?

Herkesin merakla beklediği o an nihayet geldiğinde, yarışmacının kararlılığı neticesini veriyor. 4 Kasım akşamı ekranlara gelen bölümde kıyasıya geçen mücadelenin ardından, Nuriye'nin kazandığı nihai tutar bankanın son teklifi olan 610 bin TL olarak kaydedildi.

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Günün yarışmacısı Nuriye'nin para tablosunda tekliften önce kalan son büyük rakam 3 milyon TL idi. Ancak yarışmacı, banka teklifini kabul etmesi ardından o rakamın da farkı bir kutuda olduğunu gördü. Yarışmacının kutusundan ise 5 TL çıktı.

Böylece yapılan teklifi kabul etmek doğru bir strateji oldu.

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında yayımlanan Var Mısın Yok Musun haftanın iki günü ekranlarda yerini alarak para ödüllerini dağıtmaya devam ediyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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