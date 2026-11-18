Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarına gelen Var Mısın Yok Musun, yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. 18 Kasım Çarşamba akşamının yarışmacısı Ömer, büyük ödül için kutuları birer birer açtırdı. Bankanın teklifleri karşısında nasıl bir karar verdiği merak edilirken Ömer'in yarışmadan elde ettiği kazanç da araştırılmaya başlandı.
Var Mısın Yok Musun'un 18 Kasım tarihli bölümünde yarışan Ömer kutu seçimleri ve bankanın teklifleriyle heyecan dolu anlar yaşadı.
Yarışmanın ilerleyen dakikalarında bankanın sunduğu 42 bin 500 TL'lik teklifi kabul eden Ömer, yarışmayı bu ödülle tamamladı.
Var Mısın Yok Musun'un 18 Kasım 2026 tarihli bölümünde yarışan Ömer Çakır, 20 Ekim 1992 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul doğumlu olan Ömer, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünden mezun oldu. Evli olan yarışmacı, altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu.