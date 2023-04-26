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Giriş Tarihi: 27.4.2023

Varis ameliyatı oldu hayatını kaybetti

Varis ameliyatı oldu hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Tuğba Parlak (37), iki bacağındaki varis nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. 15 Nisan'da ameliyat olan Parlak, aynı gün taburcu edildi. Evine giden Parlak, ertesi gün rahatsızlık yaşayınca ailesi tarafından çağrılan ambulansla ameliyat yapılan hastanenin başka bir şubesinin aciline götürdü. Parlak, burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. 24 Nisan'da yaşamını yitiren Ailesinin, 'ihmal' olduğu gerekçesiyle şikâyetçi olmasıyla Parlak'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Biri 5 diğeri 10 yaşında 2 çocuk annesi Parlak'ın cenazesi otopsinin ardından Tokat'a götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Parlak'ın eşi Mustafa Parlak, ameliyatta ve sonrasında ihmal olduğu iddiasıyla özel hastane yönetimi ile ameliyatı gerçekleştiren kalp-damar cerrahı hakkında suç duyurusunda bulundu. Parlak, ayrıca evde fenalaşan eşine müdahale için çağrılan 112 ekibinin de olay yerine 27 dakika geç geldiğini belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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Varis ameliyatı oldu hayatını kaybetti
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