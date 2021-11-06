Varis tedavisi canından etti

İki bacağında varis olan 40 yaşındaki Elçin Şekerci
, bir yıl boyunca gördüğü tedavinin ardından, varislerinden kurtulmak ve kusursuz bacaklara sahip olmak amacıyla Mayıs 2019'da İstanbul Teşvikiye'deki özel bir klinikte tedavi masasına yattı. Kılcal damarlarının düzenlenmesinin ardından tedavisi süren Şekerci, varislere vurulan iğne sonrası rahatsızlandı. İddiaya göre talihsiz kadın, özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede gözlem altında tutulan Şekerci'nin kocası Taha Şekerci
, hastaneye gittiğinde eşinin tüm müdahalelere rağmen öldüğünü öğrendi. Aldığı haber sonrası fenalaşan Taha Şekerci, ameliyatı yapan doktordan şikâyetçi oldu. Dava dosyasında yer alan ifadelere göre mağdur eş, "Hastaneden aradılar. Eşimin yoğun bakıma alındığı, ancak öldüğü söylendi. Eşim, Bora F. isimli doktordan tedavi alıyordu. Varisler için vurulan her iğneden sonra fenalaştığını ve kötü hissettiğini söylüyordu. Buna rağmen kontrolsüzce eşime iğne yapmaya devam ettiler. Doktor da eşimin iğnelerden rahatsızlandığı için her gün müşahede altında tuttuklarını söylüyordu. Eşimin ölümünde doktor kusuru vardır" dedi.
ÖLÜMÜNÜ İZLEMİŞLER
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp
İhtisas Kurulu, Elçin Şekerci'nin ölümünün ilaç etkisi sonucu meydana gelmiş olduğunu belirtti. Adli Tıp raporunda, doktor Bora F.'nin muayenehanesinde, muayene şartlarında ileri yaşam desteği için gerekli acil entübasyon ekipmanı ve acil müdahalelerde kullanılan ilaçların bulunması ve hastaya uygulanması gerektiği, ilaca bağlı alerjik reaksiyonlarda acil olarak kas içi "Adrenalin" tedavisi uygulanması gerektiği, hastaya 112 ekibi gelinceye kadar Adrenalin uygulandığına dair tıbbi kayıt ve ifade bulunmadığı belirlendi. Adli Tıp, doktor Bora F.'nin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığına dair rapor verince, savcılık tarafından olayla ilgili dava açıldı. Doktor Bora F. hakkında "Taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istendi.