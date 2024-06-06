Vatandaşı ısıran köpek kuduz çıktı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan M.Ş. (42), geçtiğimiz salı günü sokakta yürürken başıboş bir köpeğin saldırısına uğramıştı. Saldırı sonrası adamın sağ bacağında yaralar oluştu. Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen M.Ş.'ye burada tedavi ve aşı yapılarak izlemeye alındı. Belediye ekiplerince karantinaya alınan köpek aynı gün öldü. Köpekten alına numune Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi. Test sonucu pozitif çıkınca M.Ş. karantinaya alındı. Bölgedeki vatandaşlar, sokaklarda başıboş köpeklerin tehlike saçtığını belirterek, "Çocuklarımız dışarı çıkamıyor. Başıboş köpeklerin toplanmasını istiyoruz" dedi.