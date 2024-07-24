Vatandaşın Konak Belediyesi’ne karşı başlattığı hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı





USUL VE YASAYA AYKIRI

Mahalleli adına dava açan Burak Harmanlı isimli vatandaş ise bu durumun orada yaşayan semt sakinleri ile ailesi açısından artık çekilmez bir hale geldiğini söyledi. Belediyenin her seferinde bölgede yapılacak yeni imar düzenlemelerini gerekçe gösterip planlama bitince yeni semt pazarı yapacağız diyerek bölge halkını oyalayıp mağdur ettiğini belirten Harmanlı, pazarın kurulduğu günlerde caddeye herhangi bir acil durumda ambulans veya itfaiye araçlarının giremediğini belirtti.

YOĞUN BİR ÇEVRE KİRLİLİĞİ SÖZ KONUSU

Harmanlı ayrıca, Cumartesi günleri aşırı gürültü meydana geldiği, pazarın bitiminden sonra ürün atıkları, poşet ve çöplerden dolayı yoğun bir çevre kirliliği ve koku oluştuğuna dikkat çekti.

