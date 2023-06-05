VDSL Nedir? VDSL Modem Nedir, ADSL ile Arasında Ne Fark Var?

VDSL evdeki cihazların internete erişebilmesi ve kullanabilmesi için gerekli bir araçtır. Böylece vdsl modem nedir sorusunun aradığı cevabı vermiş oluruz. Günümüzün gereklilikleri içerisine interneti dahil etmek absürt kaçmayacaktır. Yaşamımızın merkezinde olan interneti bazı alanlara ayırmak için karşılaştırmaya ihtiyacımız vardır. ADSL ve VDSL arasında ne fark var, VDSL ve fiber farkı ne, karşılaştırmanın odağındaki kavramlardır. Söz konusu ayırt etmede ise ADSL mi VDSL mi olduğunu nasıl anlarız sorusundan ilerlenecektir.

VDSL Nedir?

İnternetin artık ihtiyaç görüldüğü bir dönemi geride bıraktık diyebiliriz. Çünkü yaşadığımız dönem, interneti merkeze alarak ilerlemektedir. Ayrıca dijital çağın yaşandığı bir dönemde olduğumuzu vurgularsak da internetin rolünün ne kadar büyük olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla artık internetin olması gereken bir durumdan olmaması düşünülemez bir hale evrilmiştir. Bu özellikler süre gelirken diğer yandan bu evrilmeyi takip eden bazı araçlar geliştirilmiştir. Buna örnek olarak VDSL verilebilir.

VDSL Modem Nedir?

VDSL için ilk önce İngilizce açılımı daha Türkçe açılımı verilecektir. VDSL kavramının açılımı Very High Speed Digital Subscriber Line şeklindedir. Bu İngilizce kavramın Türkçe karşılığı ise Çok Yüksek Hızlı Dijital Abone Hattı şeklindedir. Türkçe açılımı bu kavramın ne olduğunu açıklar niteliktedir. VDSL internetin daha hızlı olmasını sağlayan bir araçtır. Kısaca internette dolaşma hızınızın, bir şeyleri indirme hızınızın daha hızlı gerçekleşmesi demektir.

ADSL ve VDSL Arasında Ne Fark Vardır?

Çok Yüksek Hızlı Dijital Abone Hattının (VDSL) vurgu yaptığı nokta hızdır. Bu özelliği sayesinde konu etrafında bahsedilebilecek diğer araçlardan da ayrılmaktadır. Dolayısıyla ADSL ve VDSL arasındaki fark ne diye sorulursa cevabı hız olarak vermemiz gerekir.

VDSL ADSL'ye göre daha hızlıdır.

İkisi arasındaki farkı rakamlar ile açıklamak daha iyi olacaktır. VDSL aracına sahipseniz internette bir şeyleri indirme hızınız 70 Mbps'ye kadar çıkabilecektir. Bu durum ADSL kullanıcılarında en fazla 24 Mbps'ye kadar çıkabilecektir.

ADSL Mi VDSL Mi Olduğunu Nasıl Anlarız?

ADSL internet hızı bakımından VDSL'yi geçmemektedir. Dolayısıyla VDSL daha hızlı internet kullanımı sağlamaktadır. Bu açıklamadan sonra önemli olan bir soruya geçmek gerekir. Bu soru kullanılan aracın ADSL mi VDSL mi olduğunun nasıl anlaşılacağıdır.

İnternet hızı yaparsanız iki araçtan hangisinin kullanıldığını anlarsınız.

Burada bir püf nokta vardır. İnternet hızı testinde sonuç, 20 Mbps internet hızından daha yüksek çıkıyor ise VDSL aracı vardır. Eğer belirtilen değerden daha düşük sonuç çıkıyor ise ADSL aracı vardır.

VDSL ve Fiber Farkı Nedir?

Gün geçtikçe internetin kullanımı artmıştır. İnsanların internete olan talebi bu olgunun daha fazla gelişmesini etkilemiştir. Neticede daha hızlı, aktif internet geliştirilmiştir. VDSL ve fiber için de yine hız üzerinden bir ayrım yapabiliriz. VDSL aracının hızlı olduğunu vurgulamıştık. Fakat işin içerisine fiber giriyorsa VDSL'nin hızlı oluşundan bahsedemeyiz. Çünkü: