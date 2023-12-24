Vekil Faruk Çelik’in baba acısı

Bursa milletvekilliği de yapan, eski bakanlardan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in babası Hacı Yaşar Çelik, vefat etti. Faruk Çelik, Babasını vefat haberini, "Asırlık çınar, binbir zahmetle, meşakkatle bizleri hayata hazırlayan babam Hacı Yaşar Çelik bu sabah emanetini teslim etti. Sen iyi bir mümin, iyi bir babaydın. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Mekanın cennet olsun. Cennetinde buluştursun" sözleriyle duyurdu. Hacı Yaşar Çelik, bugün ikindi namazını müteakip Bursa Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.