Velilere tatil için 10 altın tavsiye

Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. "Öğrenciler yaz tatilinde ne yapmalı, veliler çocuklarına karşı nasıl bir tutum sergilemeli?" gibi sorulara Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Psikoloji Bölüm Başkanı Hakan Türkçapar yanıt verdi. Türkçapar velilere ve öğrencilere altın niteliğinde 10 tavsiyede bulundu:
1- 'SENCE NASIL?' DİYE SORUN
Karne çocuğun değerlendirilmesi değil, yapılan çalışmaların sonucu gibi görülmeli. Kişisel nitelemeden, yapamadın, tembelsin gibi ifadelerden kaçınılmalı. Öğrenciye 'Karnen nasıl sence?' diye sorup süreci yönetmeyi öğrenmek gerekir.
2- KİŞİSEL YORUM YAPMAYIN
Karne üzerinden kişisel yorum yapmamakta fayda var; çünkü karşı tarafa 'Sen başarısızsın' mesajı verir. 'Senin böyle yapısal özelliklerin var' anlamına gelir.
3- ÇABAYI TAKDİR EDİN
Karnesi güzel gelen öğrencinin çabasını, çalışmasını, olumlu durumunu takdir etmek gerekir ama aldığı notu değil, çalışmasını. 'Her sabah okula gittin, derslerini dinledin. Aferin, çabanı tebrik ederim' denebilir.
4- EKSİKLİĞİNİ SORMADAN KURSA YAZDIRMAYIN
Ne yapılırsa derslerinin düzelmesine yardımcı olacağı, hangi konuda yardım almak istediği öğrenilmeli. Çocuğa eksikliğini sormadan kursa yazdırmak doğru olmayacaktır.
5- GEZMESİNİN, EĞLENMESİNİN, HOBİLERİYLE UĞRAŞMASININ ÖNÜNÜ AÇIN
Yaz tatilinde çocuğun gezmesi, eğlenmesi gerek. Sosyalleşmesi önemli. Tatilde yeteneği, merakı olan bir hobiyle ilgilenebilir. Bu konuda uzmanlardan fikir alınabilir.
6- BİRLİKTE VAKİT GEÇİREBİLECEĞİNİZ AKTİVİTELER AYARLAYIN
Ebeveynler çocuğuna zaman ayırmalı. İngilizce, yüzme gibi kurslar için bir hoca bulup ilgi azaltılmamalı. Annebaba evlatlarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri aktivitelerde bulunmalı.
7- BECERİ KAZANDIRIN
Çocuğa çalışma becerisi kazandırın.
8- FİKRİNİ SORUN
Çocuğa her konuda fikri sorun, karar sürecine dahil edin.
9- ARKADAŞ ÇEVRESİ
Çocuğun sağlıklı arkadaş çevresi oluşturmasına yardımcı olun.
10- KİTAP OKUMAYA YÖNLENDİRİN
Çocuk, kitap okuma alışkanlığı kazanmalı