Velilere tatil için 10 altın tavsiye

Yaklaşık 19 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. "Öğrenciler yaz tatilinde ne yapmalı, veliler çocuklarına karşı nasıl bir tutum sergilemeli?" gibi sorulara Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Psikoloji Bölüm Başkanı Hakan Türkçapar yanıt verdi. Türkçapar velilere ve öğrencilere altın niteliğinde 10 tavsiyede bulundu:1-Karne çocuğun değerlendirilmesi değil, yapılan çalışmaların sonucu gibi görülmeli. Kişisel nitelemeden, yapamadın, tembelsin gibi ifadelerden kaçınılmalı. Öğrenciye 'Karnen nasıl sence?' diye sorup süreci yönetmeyi öğrenmek gerekir.2-Karne üzerinden kişisel yorum yapmamakta fayda var; çünkü karşı tarafa 'Sen başarısızsın' mesajı verir. 'Senin böyle yapısal özelliklerin var' anlamına gelir.3-Karnesi güzel gelen öğrencinin çabasını, çalışmasını, olumlu durumunu takdir etmek gerekir ama aldığı notu değil, çalışmasını. 'Her sabah okula gittin, derslerini dinledin. Aferin, çabanı tebrik ederim' denebilir.4-Ne yapılırsa derslerinin düzelmesine yardımcı olacağı, hangi konuda yardım almak istediği öğrenilmeli. Çocuğa eksikliğini sormadan kursa yazdırmak doğru olmayacaktır.5-Yaz tatilinde çocuğun gezmesi, eğlenmesi gerek. Sosyalleşmesi önemli. Tatilde yeteneği, merakı olan bir hobiyle ilgilenebilir. Bu konuda uzmanlardan fikir alınabilir.6-Ebeveynler çocuğuna zaman ayırmalı. İngilizce, yüzme gibi kurslar için bir hoca bulup ilgi azaltılmamalı. Annebaba evlatlarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri aktivitelerde bulunmalı.7-Çocuğa çalışma becerisi kazandırın.8-Çocuğa her konuda fikri sorun, karar sürecine dahil edin.9-Çocuğun sağlıklı arkadaş çevresi oluşturmasına yardımcı olun.10-Çocuk, kitap okuma alışkanlığı kazanmalı