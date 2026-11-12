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Giriş Tarihi: 12.11.2026 20:02 Son Güncelleme: 12.11.2026 20:07

Velilerin çoğu bu ayrıntıyı bilmiyor! Okul başarısında önemli rol oynuyor

Çocuğunuzun okulda daha başarılı olmasını istiyorsanız yalnızca ders çalışma saatlerine odaklanmayın. Çünkü öğrenme sürecinde evdeki yaşam düzeninden aile tutumuna kadar pek çok ayrıntı etkili olabiliyor. Velilerin çoğunun yeterince önemsemediği bu konu, çocukların eğitim hayatında düşündüğünüzden daha büyük bir yer tutuyor.

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Velilerin çoğu bu ayrıntıyı bilmiyor! Okul başarısında önemli rol oynuyor
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Birçok veli çocuğunun okul başarısını artırmak için daha fazla ders çalışmasına odaklanıyor. Ancak öğrenme sürecini etkileyen önemli bir ayrıntı çoğu zaman gözden kaçıyor. Günlük yaşamda fark edilmeden yapılan bazı alışkanlıklar, çocukların dikkatini, motivasyonunu ve derslere katılımını etkileyebiliyor.

Velilerin çoğu bu ayrıntıyı bilmiyor! Okul başarısında önemli rol oynuyor

Çocukların uyku düzeni okul başarısını etkiliyor

Çocukların gece geç saatlere kadar uyanık kalması ve yeterince uyumaması, ertesi gün okulda dikkatlerini toplamalarını zorlaştırabiliyor. Uykusuzluk; konsantrasyon, hafıza ve davranış üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeterli uykunun öğrencilerin odaklanmasına, konsantrasyonunu geliştirmesine ve akademik performansına katkı sağladığını belirtiyor. Yeterince uyumayan çocuklarda dikkat ve davranış sorunlarının daha sık görülebildiğine de dikkat çekiliyor.

Velilerin çoğu bu ayrıntıyı bilmiyor! Okul başarısında önemli rol oynuyor

Çocuklar yaşlarına göre kaç saat uyumalı?

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM) tarafından paylaşılan önerilere göre çocukların günlük uyku ihtiyacı yaşlarına göre değişiyor.

  • 1-2 yaş: Günde 11-14 saat

  • 3-5 yaş: Günde 10-13 saat

  • 6-12 yaş: Günde 9-12 saat

  • 13-18 yaş: Günde 8-10 saat

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Velilerin çoğu bu ayrıntıyı bilmiyor! Okul başarısında önemli rol oynuyor

Bu süreler, gündüz uykuları dahil olmak üzere önerilen toplam uyku süresini ifade ediyor. Özellikle okul çağındaki çocukların düzenli olarak yeterli uyuması; dikkat, öğrenme, hafıza ve duygusal denge açısından önem taşıyor.

Velilerin çoğu bu ayrıntıyı bilmiyor! Okul başarısında önemli rol oynuyor

Veliler çocukların uyku düzenini nasıl sağlamalı?

Çocuklarda sağlıklı uyku alışkanlığı oluşturmak için öncelikle düzenli bir yatma ve uyanma saati belirlenmesi gerekiyor. Hafta içi ve hafta sonu uyku saatleri arasındaki farkın mümkün olduğunca sınırlı tutulması da düzenin korunmasına yardımcı olabiliyor.

Yatmadan önce telefon, tablet ve televizyon kullanımının sınırlandırılması, çocuğun odasının sessiz ve rahat bir ortam haline getirilmesi de önem taşıyor.

CDC, uyumadan en az 30 dakika önce elektronik cihazların kapatılmasını ve her gün benzer saatlerde yatıp kalkılmasını öneriyor.

Velilerin çoğu bu ayrıntıyı bilmiyor! Okul başarısında önemli rol oynuyor

Başarı için yalnızca ders çalışmak yeterli değil

Çocukların eğitim hayatında başarılı olabilmesi için ders çalışma alışkanlığının yanında yeterli dinlenme ve dengeli bir günlük yaşam düzeni de gerekiyor. Velilerin çocuklarının yalnızca ödevlerini ve sınav sonuçlarını değil, uyku alışkanlıklarını da takip etmesi önem taşıyor.

Düzenli uyku tek başına yüksek notları garanti etmese de çocukların öğrenme ve dikkat becerilerini destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Velilerin çoğu bu ayrıntıyı bilmiyor! Okul başarısında önemli rol oynuyor
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