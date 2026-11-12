Velilerin çoğu bu ayrıntıyı bilmiyor! Okul başarısında önemli rol oynuyor

Başarı için yalnızca ders çalışmak yeterli değil

Çocukların eğitim hayatında başarılı olabilmesi için ders çalışma alışkanlığının yanında yeterli dinlenme ve dengeli bir günlük yaşam düzeni de gerekiyor. Velilerin çocuklarının yalnızca ödevlerini ve sınav sonuçlarını değil, uyku alışkanlıklarını da takip etmesi önem taşıyor.

Düzenli uyku tek başına yüksek notları garanti etmese de çocukların öğrenme ve dikkat becerilerini destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.