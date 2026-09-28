Venüs retrosu ne zaman başlıyor? İşte burçlara etkisi

25 Ekim sonrasında Terazi burcuna geçiş yapılmasıyla birlikte odak noktası adalet, ikili ilişkilerde denge, evlilik kararları ve estetik algısına kayacak. Sahte uyumluluklar ve onaylanma ihtiyacı sorgulanırken, "Ben bu bağda gerçekten ne kadar değer görüyorum?" sorusu zihinlerde ön plana çıkacak.