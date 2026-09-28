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Giriş Tarihi: 28.09.2026 16:35

Venüs retrosu ne zaman başlıyor? İşte burçlara etkisi

Aşk, ilişki ve finans dünyasını doğrudan şekillendiren yılın en kritik gökyüzü olayı için geri sayım sona eriyor. Astroloji tutkunlarının merakla beklediği Venüs retrosu ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu. Yaklaşık 41 gün sürecek bu süreçte eski defterler kapanırken gökyüzü burçlar için ezber bozan bir sınav hazırlıyor.

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Venüs retrosu ne zaman başlıyor? İşte burçlara etkisi
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2026 yılının tek geri hareketi, duygusal bağlarda ve maddi kararlarda derin dönüşümleri beraberinde getirecek. Akrep burcunda başlayıp Terazi'ye gerileyecek olan gezegen hareketi, 13 Kasım gününe kadar hayatımızda iz bırakacak. İşte ilişkileri, ortaklıkları ve öz değer algısını baştan yazacak kozmik dönemin tüm detayları…

2026 VENÜS RETROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Astroloji takviminin en önemli virajlarından biri olan Venüs gerilemesi, 3 Ekim 2026 tarihinde resmi olarak başlıyor. Gök bünyesindeki bu özel seyrin gölge evresi eylül ortasında hissettirilmeye başlanırken, asıl geri hareket 3 Ekim'de tutkulu Akrep burcunda tetiklenecek.

25 Ekim'e kadar Akrep'in krizli ve derin sularda ilerleyecek olan gezegen, bu tarihten sonra hava elementinden Terazi burcuna geçerek seyrini sürdürecek. Toplamda yaklaşık 41 gün sürecek kozmik yolculuk, 13 Kasım 2026 tarihinde Venüs'ün yeniden düz harekete geçmesiyle tamamlanacak.

AKREP VE TERAZİ AKSINDAKİ RETRO HANGİ TEMALARI ÖNE ÇIKARIYOR?

Bu yılki gerileme dönemi çift katmanlı bir etki barındırıyor. İlk etapta Akrep burcundaki seyir; ilişkilerde sadakat testlerini, bastırılmış kıskançlıkları, güç savaşlarını ve ortak finansal kaynakları (borçlar, krediler, miras) masaya yatırıyor. Gizlenen sırların açığa çıkması ve duygusal kriz yönetimi bu dönemin ilk yarısına damga vuracak.

25 Ekim sonrasında Terazi burcuna geçiş yapılmasıyla birlikte odak noktası adalet, ikili ilişkilerde denge, evlilik kararları ve estetik algısına kayacak. Sahte uyumluluklar ve onaylanma ihtiyacı sorgulanırken, "Ben bu bağda gerçekten ne kadar değer görüyorum?" sorusu zihinlerde ön plana çıkacak.

2026 VENÜS RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ

Kozmik hareketlilik tüm burçları farklı yaşam alanlarından etkilese de sürecin ana seyir haritası şu şekildedir:

Koç & Yükselen Koç: Ortak giderler, borçlar ve ikili ilişkilerdeki denge sınavda.

Boğa & Yükselen Boğa: Karşıt burçlarındaki hareket nedeniyle ortaklıklar ve evlilik konuları baştan değerlendiriliyor.

İkizler & Yükselen İkizler: Günlük çalışma rutinleri, iş ortamındaki diyaloglar ve kişisel sağlık gündemde.

Yengeç & Yükselen Yengeç: Aşk hayatı, eski flörtler ve yaratıcı projelerde duraksamalar görülebilir.

Aslan & Yükselen Aslan: Aile içi ilişkiler, taşınma ve gayrimenkul odaklı geçmiş konular yeniden açılıyor.

Başak & Yükselen Başak: Yakın çevre, kardeşlerle olan diyaloglar ve iletişimdeki yanlış anlaşılmalara dikkat edilmeli.

Terazi & Yükselen Terazi: Yönetici gezegenleri retro yapacağı için kişisel özdeğer, dış görünüş ve finansal hedefler derinlemesine sorgulanacak.

Akrep & Yükselen Akrep: İmaj, ikili ilişkilerde kontrol arayışı ve kişisel sınırlar doğrudan mercek altında.

Yay & Yükselen Yay: Bilinçaltı, gizli düşmanlıklar ve içsel dünyadaki duygusal yüklerden arınma vakti.

Oğlak & Yükselen Oğlak: Sosyal çevre, eski arkadaşlar ve kariyerden elde edilen gelirlerin dengesi test edilecek.

Kova & Yükselen Kova: Kariyer hedefleri, toplum önündeki duruş ve geçmiş iş fırsatları tekrar değerlendirilebilir.

Balık & Yükselen Balık: Hayat felsefesi, yurt dışı bağlantılı işler ve eğitim alanında yarım kalan süreçler tamamlanıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Venüs retrosu ne zaman başlıyor? İşte burçlara etkisi
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