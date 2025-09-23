Haberler Yaşam Haberleri Vergi kaçakçılığı operasyonunda 7 tutuklama! Kamuyu yaklaşık 135 milyon TL zarara uğratmışlar
Giriş Tarihi: 23.9.2025 22:15 Son Güncelleme: 23.9.2025 22:24

Vergi indiriminden usulsüz yararlanarak devleti zarara uğrattıkları belirlenen, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şüpheliye yönelik Mersin merkezli İstanbul, İzmir ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ihraç kaydıyla vergi indiriminden faydalanılarak ucuza temin edilen ürünlerin, fiilen ihraç edilmiş gibi gösterildiği, ancak gerçekte iç piyasada satışa sunularak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Bu yöntemle kamunun yaklaşık 135 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Mersin merkezli İstanbul, İzmir ve Bursa'da, aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

