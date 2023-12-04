Vergı kaçakçısı fenomenlere özel timli takip

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medya fenomeni olarak kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik son yılların en kapsamlı incelemesi için 'özel tim' kurdu. Vergi müfettişleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu uzmanlarından oluşan ekip öncelikle sosyal medya fenomenleri için vergi incelemesini derinleştirdi.Maliye, sosyal medya üzerinden gelir elde eden ve vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3 binin üzerinde mükellef tespit edildi. Karapara ile ilgili şüphe ortaya çıktığında MASAK devreye giriyor. Vergi müfettişleri, vergi kayıp, kaçağı, MASAK uzmanları da suç gelirlerinin aklanması boyutuyla inceleme yapıyor. Suç unsuru tespit edildiğinde savcılığa bildiriliyor. Bugüne kadar 100'ün üstünde fenomenin dosyası savcılığa iletildi.Uzmanlar, 2019 sonrasına yoğunlaşan incelemelerde takipçi sayısı değil karapara trafiğinin esas olduğunu söyledi. Uzmanlar, sosyal medya fenomenlerine yönelik inceleme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Vergi yönünden inceleniyor, para hareketleri takip ediliyor. Hesabını kapatsalar dahi geriye dönük bütün hareketleri inceleyebiliyoruz. Aldıkları gayrimenkul, otomobil vs. hepsine bakılıyor. Kara para trafiği özellikle güzellik merkezleri, spor kulüpleri üzerinden yürütülüyor. Örneğin, internette 100 liraya satılan ürün güzellik merkezi üzerinden 10 liraya faturalandırılıyor. Ucuz ürünlere marka basarak fahiş fiyata satılıyor. Vergisi ödenmeyen gelirlerin tümü suç geliri olarak ele alınıyor. Sosyal medya izleme birimi internet ve sosyal medya üzerinden ticaret yapan, gelir elde eden isimlerin tümüne bakıyor, bütün isimler, hesaplar gözden geçiriliyor. Sosyal medya hesabının kapatılması incelemeyi durdurmuyor."Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın karapara aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından sıkılaştırılan denetimlerde yüklü miktarda para trafiği olan yaklaşık 300-400 sosyal medya fenomeni daha belirlendi. Yapılan incelemelerde ibrazı zorunlu defterlerde hile, yanıltıcı belge kullanma, kayıtları silme, sahte belge düzenleme, yetkisiz kişilere fatura bastırma gibi tespitler yapıldı.