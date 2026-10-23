Veri sızıntısında ilk 24 saate dikkat! Prof. Dr. Ali Murat Kırık uyardı: En büyük risk...

"VERİLERİNİZİN SIZDIRILDIĞINI HER ZAMAN ANLAYAMAYABİLİRSİNİZ"

Kişisel verilerin ele geçirildiğinin her zaman doğrudan fark edilemeyebileceğini belirten Prof. Dr. Kırık, beklenmedik şifre sıfırlama bildirimleri, şüpheli hesap girişleri ve kişinin daha önce paylaşmadığı bilgileri bilen yabancıların kendisiyle iletişime geçmesinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kırık, "Bir kişinin verilerinin sızdırıldığını anlaması her zaman kolay değildir. Çünkü veri sızıntısı yaşandığında telefonunuza bir uyarı gelmesi veya banka hesabınızdan para çekilmesi şart değildir. Hiç tanımadığınız kişilerin size adınızla hitap etmesi, belirli bir kuruma yaptığınız başvurunun ayrıntılarını bilmesi, beklenmedik şifre sıfırlama bildirimleri ya da adınıza açılmaya çalışılan hesaplar şüphe uyandırabilir. Ancak bu belirtilerin hiçbiri tek başına veri sızıntısını kanıtlamaz" dedi.

Vatandaşların banka hareketlerini ve hesap girişlerini kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Kırık, kişisel bilgilerin sızdırılıp sızdırılmadığını öğrenmek amacıyla internetteki güvenilirliği belirsiz sorgulama sitelerine kimlik numarası girilmemesi gerektiğini de hatırlattı.