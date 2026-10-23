Veri sızıntısında ilk 24 saate dikkat! Prof. Dr. Ali Murat Kırık uyardı: En büyük risk...

Yapay zekâ destekli dolandırıcılıkların klasik yöntemlerden farklılaştığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, saldırganların artık yalnızca sahte mesajlar göndermekle yetinmediğini ifade etti. Yapay zekâ sayesinde kusursuz Türkçeyle hazırlanmış mesajların, gerçek kişilerin sesine benzetilen telefon görüşmelerinin ve sahte görüntülerin üretilebildiğine dikkat çeken Kırık, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yapay zekâ, dolandırıcılığı daha inandırıcı, hızlı ve kişiye özel hâle getiriyor. Eskiden yazım hatalarıyla dolu sahte mesajları daha kolay fark edebiliyorduk. Bugün yapay zekâ sayesinde kusursuz Türkçeyle yazılmış mesajlar, gerçek kurumların sesine benzetilmiş telefon görüşmeleri ve bir kişinin görüntüsünü taklit eden videolar hazırlanabiliyor. Dolandırıcılar, internetteki açık kaynaklardan topladıkları bilgilerle kişinin adını, çalıştığı kurumu ve yakınlarını kullanarak güven kazanmaya çalışabiliyor. Buradaki temel tehlike, teknolojinin yalnızca sistemlere saldırmak için değil, doğrudan insanın güven duygusunu hedef almak için de kullanılmasıdır."
"VERİLERİNİZİN SIZDIRILDIĞINI HER ZAMAN ANLAYAMAYABİLİRSİNİZ"
Kişisel verilerin ele geçirildiğinin her zaman doğrudan fark edilemeyebileceğini belirten Prof. Dr. Kırık, beklenmedik şifre sıfırlama bildirimleri, şüpheli hesap girişleri ve kişinin daha önce paylaşmadığı bilgileri bilen yabancıların kendisiyle iletişime geçmesinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Kırık, "Bir kişinin verilerinin sızdırıldığını anlaması her zaman kolay değildir. Çünkü veri sızıntısı yaşandığında telefonunuza bir uyarı gelmesi veya banka hesabınızdan para çekilmesi şart değildir. Hiç tanımadığınız kişilerin size adınızla hitap etmesi, belirli bir kuruma yaptığınız başvurunun ayrıntılarını bilmesi, beklenmedik şifre sıfırlama bildirimleri ya da adınıza açılmaya çalışılan hesaplar şüphe uyandırabilir. Ancak bu belirtilerin hiçbiri tek başına veri sızıntısını kanıtlamaz" dedi.
Vatandaşların banka hareketlerini ve hesap girişlerini kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Kırık, kişisel bilgilerin sızdırılıp sızdırılmadığını öğrenmek amacıyla internetteki güvenilirliği belirsiz sorgulama sitelerine kimlik numarası girilmemesi gerektiğini de hatırlattı.
Prof. Dr. Ali Murat Kırık
"İLK 24 SAATTE HESAPLAR GÜVENCEYE ALINMALI"
Veri sızıntısı şüphesinde hızlı hareket edilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Murat Kırık, özellikle banka ve e-posta hesaplarının öncelikli olarak güvenceye alınması gerektiğini belirtti.
Kırık, "Öncelikle panik yapmadan hesapları güvenceye almak gerekiyor. Banka bilgilerinin veya kart bilgilerinin ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız bankanızla hemen resmî kanaldan iletişime geçin; kartı kapattırın veya yeniletin ve şüpheli işlemlerin incelenmesini isteyin. E-posta ve diğer önemli hesaplarınızın şifrelerini güvenilir bir cihazdan değiştirin. Aynı şifreyi birden fazla yerde kullandıysanız o hesapları da korumaya alın ve mümkün olan yerlerde çok faktörlü doğrulamayı etkinleştirin" ifadelerini kullandı.
Şüpheli mesajların, işlem bildirimlerinin ve ekran görüntülerinin saklanması gerektiğini de belirten Kırık, vatandaşların doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmaması ve olayın niteliğine göre ilgili kurumlara veya kolluk birimlerine başvurması gerektiğini söyledi.
"VERİ GÜVENLİĞİ SADECE ANTİVİRÜS KULLANMAKLA SAĞLANMAZ"
Kamu kurumları ve özel şirketlerin kişisel verileri korumak için aldığı önlemlerin de değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kırık, bütün kurumları aynı şekilde değerlendirmek yerine uygulanan güvenlik önlemlerine ve ihlallere verilen tepkilere bakılması gerektiğini belirtti.
Kırık, "Kurumların aldığı önlemler, teknik altyapıları ve güvenlik uygulamaları birbirinden farklı. Ancak veri güvenliği yalnızca antivirüs programı kullanmak ya da bir güvenlik duvarı kurmakla sağlanamaz. Sistemlerin düzenli güncellenmesi, erişim yetkilerinin sınırlandırılması, verilerin şifrelenmesi, yedeklerin korunması ve saldırıların sürekli izlenmesi gerekir" dedi.
Bir kurumda veri ihlali yaşanmasının tek başına bütün güvenlik önlemlerinin alınmadığını kanıtlamayacağını belirten Kırık, ihlalin nasıl gerçekleştiğinin, hangi verilerin etkilendiğinin, kurumun ne kadar hızlı müdahale ettiğinin ve vatandaşların zamanında bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin sorgulanması gerektiğini vurguladı.
"EN BÜYÜK RİSK, ELE GEÇİRİLEN VERİLERİN YENİ SALDIRILARDA KULLANILMASI"
Önümüzdeki dönemde kişisel verilerin yapay zekâ ile birleştirilerek daha kapsamlı dolandırıcılık senaryolarında kullanılmasının önemli bir tehdit oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerin bir araya getirilmesinin saldırıları daha inandırıcı hâle getirebildiğini ifade etti.
Kırık, "Bence en önemli risklerden biri, ele geçirilmiş kişisel verilerin yapay zekâ ile birleştirilerek çok daha inandırıcı dolandırıcılık senaryolarında kullanılması. Çünkü saldırganın yalnızca adınızı ve telefon numaranızı bilmesi bile ilk temas için yeterli olabilir. Bu bilgilere adresiniz, banka alışkanlıklarınız, aile ilişkileriniz veya çalıştığınız kurumla ilgili ayrıntılar da eklendiğinde size özel hazırlanmış bir tuzakla karşılaşabilirsiniz. Yapay zekâ ile ses taklidi ve sahte görüntü üretimi de bu riski büyütüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Kişisel verilerin yalnızca çalınmasının değil, çalındıktan sonra nasıl kullanıldığının da önemli olduğunu vurgulayan Kırık, vatandaşların dijital güvenlik konusunda bilinçli hareket etmesi gerektiğini söyledi.
"SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞININ UYARISI ÇOK ÖNEMLİ!"
Yaygın kullanılan PHP yazılım altyapısındaki kritik güvenlik açıklarına ilişkin uyarıyı da değerlendiren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu tür açıkların özellikle sunucular ve internet siteleri açısından ciddi riskler oluşturabileceğini belirtti.
Kırık, "Bir güvenlik açığının bulunmasıyla o açığın kullanılarak bir sisteme başarılı saldırı yapılması aynı şey değil. Teknik ekiplerin etkilenen PHP sürümlerini ve bileşenlerini belirlemesi, güvenlik güncellemelerini uygulaması, internet üzerinden erişimi sınırlandırması ve saldırı izlerini incelemesi gerekiyor. Özellikle kamu hizmetleri ve kritik altyapılarda bu süreç hızla yürütülmeli" ifadelerini kullandı.
Kritik yazılım açıklarında yalnızca uyarı yayımlamanın yeterli olmadığını belirten Kırık, etkilenen sistemlerin tespit edilmesi, güncellemelerin uygulanması ve olası saldırı izlerinin araştırılmasının önemine dikkat çekti.
"KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ BİLMELERİ, ONLARA GÜVENMENİZ İÇİN YETERLİ DEĞİL"
Vatandaşları bekleyen en önemli risklerden birinin, kişisel bilgilerin ele geçirilerek banka veya kamu kurumu adına yapılan sahte aramalarda kullanılması olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, kimlik ve telefon bilgilerinin bilinmesinin tek başına banka hesabının ele geçirildiği anlamına gelmediğini söyledi.
Kırık, "Vatandaşların temel kuralı şu olmalı: Arayan kişinin sizin hakkınızda bilgi sahibi olması, onun gerçekten banka çalışanı, polis veya kamu görevlisi olduğunu kanıtlamaz" dedi.
Kimlik, telefon, adres ve banka bilgilerinin kurumlara yönelik siber saldırılar, yazılım açıkları, oltalama mesajları, zararlı uygulamalar ve sosyal mühendislik yöntemleriyle ele geçirilebildiğini anlatan Kırık, farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerin birleştirilerek kişiye özel saldırılarda kullanılabileceğini belirtti.
Kırık, "Kimlik numarası ve telefon bilgisinin bilinmesi, tek başına banka hesabının ele geçirildiği anlamına gelmez. Asıl tehlike, bu bilgilerin başka verilerle birleştirilmesi ve kişinin kandırılması ya da bir sistem açığından yararlanılmasıdır" ifadelerini kullandı.
Kişisel verilerin korunmasının yalnızca vatandaşların dikkatine bırakılamayacağını vurgulayan Kırık, kurumların güvenlik açıklarını zamanında kapatması, veri erişimini denetlemesi ve ihlal durumunda etkilenen kişileri gecikmeden bilgilendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.