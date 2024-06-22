Vesikalığı getir portre heykeli götür

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde seramik çamurundan modern eserler üreten heykeltıraş İsmail Sever, farklı ülkelerden gelen kişisel talepleri de karşılıyor. Kendisine getirilen vesikalık fotoğraflara bakarak şekil veren Sever, portre heykeller yapıyor.Seramik çamuruna şekil vererek birbirinden farklı eserler üreten ustalardan İsmail Sever, 26 yıldır sürdürdüğü sanatına 2013'ten beri Avanos'ta kiraladığı kayadan oyma tarihi mekânda çeşitli objeler yaparak devam ediyor. Yaklaşık 5 yıl önce Avrupalı bir turistin isteği üzerine portre heykel çalışmaya başlayan Sever, bu yöndeki talepleri de karşılıyor. Seramik çamurunu kütle halinde kurumaya bıraktıktan sonra kendisine ulaştırılan fotoğrafa bakarak şekil veren Sever, yaklaşık bir aylık emeğin ardından tamamlayabildiği heykelleri kargo yoluyla sanatsever müşterilerine ulaştırıyor.Seramik sanatçısı ve heykeltıraş Sever, "Avanos'ta geleneksel çömlekçilik yapılıyor ve ilçenin ekonomisi bunun üzerine dönüyor. Bizimki daha çok heykel ve modern çalışmaları içeriyor. Son olarak Irak'tan bir sipariş aldık ve onun üzerinde çalışıyorum. İlk başta çamuru alıp kütleyi oluşturuyorum. Gönderilen fotoğrafa bakarak portreyi ortaya çıkarmaya çalışıyorum" dedi.