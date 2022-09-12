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Giriş Tarihi: 12.9.2022 23:50

VGM başvuruları 2022-2023: VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen VGM bursu hakkında sorgulamalar başladı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilecek olan burs imkanından yararlanmak isteyenler VGM başvuruları için tarihlerin açıklanmasını bekliyor. Peki; VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2022-2023 VGM burs başvuruları başladı mı? İşte güncel bilgiler.

VGM başvuruları 2022-2023: VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak?

VGM burs başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden başlayacak. Başvuru imkanından yararlanmak isteyenler VGM burs başvurusu tarihleri için gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin yararlanacağı VGM başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 VGM burs başvurusu hakkında son bilgiler.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.

Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

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VGM başvuruları 2022-2023: VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak?
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