VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2026: VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

VGM bursundan yararlanabilmek için öncelikli kriterler ihtiyaç sahibi ve başarılı bir öğrenci olmak olarak belirtiliyor. Burs yönetmeliğine göre belirli durumlardaki öğrencilerin burs başvuruları kabul edilmiyor. VGM bursuna başvuru yapamayacak öğrenciler şöyle:

- Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) karşılıksız burs alan öğrenciler (KYK Öğrenim Kredisi alanlar VGM bursuna başvurabilir).

- Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden daha önce muhtaç aylığı alanlar.

- Kamu kurum ve kuruluşlarından düzenli karşılıksız burs alanlar.

- Açık öğretim veya uzaktan eğitim programlarında okuyan öğrenciler.

- Normal öğrenim süresini aşan (okulu uzatan) veya ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler.