VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2026: VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) ve yükseköğrenim (üniversite) öğrencilerine her yıl sağlanan karşılıksız eğitim yardımı ve burs başvuru takvimi adayların gündeminde alıyor. Ortaöğrenim takviminin açıklanması ile VGM burs başvuruları için ekim ayı ön plana çıktı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026-2027 dönemine ait ortaöğrenim VGM burs başvuru takvimini açıkladı. Takvime göre; adayların başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden 6 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'da alınmaya başlayacak ve 20 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
VGM bursundan yararlanabilmek için öncelikli kriterler ihtiyaç sahibi ve başarılı bir öğrenci olmak olarak belirtiliyor. Burs yönetmeliğine göre belirli durumlardaki öğrencilerin burs başvuruları kabul edilmiyor. VGM bursuna başvuru yapamayacak öğrenciler şöyle:
- Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) karşılıksız burs alan öğrenciler (KYK Öğrenim Kredisi alanlar VGM bursuna başvurabilir).
- Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden daha önce muhtaç aylığı alanlar.
- Kamu kurum ve kuruluşlarından düzenli karşılıksız burs alanlar.
- Açık öğretim veya uzaktan eğitim programlarında okuyan öğrenciler.
- Normal öğrenim süresini aşan (okulu uzatan) veya ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler.
Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2026 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Bu nedenle yükseköğrenim burs başvuru tarihleri için Vakıflar Genel Müdürlüğü duyurusu beklenmektedir.
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2026-2027 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ
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Eğitim Yardımı Türü
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Başlangıç Tarihi
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Bitiş Tarihi
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Ortaöğrenim Bursu
(ilkokul/ortaokul/ lise)
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06 Ekim 2026
Saat 10.00
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20 Ekim 2026
Saat 23.59
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Yükseköğrenim Bursu
(ön lisans/lisans)
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Henüz kesinleşmemiştir.
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Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu
(ön lisans/lisans)
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Henüz kesinleşmemiştir.