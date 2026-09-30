Haberler Yaşam Haberleri VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2026: VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:39 Son Güncelleme: 30.09.2026 10:41

VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2026: VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

2026-2027 eğitim-öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuru takvimi açıklandı. Böylece adaylar "VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?" sorularını merakla araştırıyor. İşte öğrencilerin heyecanla beklediği 2026 VGM burs başvuru tarihleri, şartları ve tüm detayları...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2026: VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?
  • ABONE OL

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) ve yükseköğrenim (üniversite) öğrencilerine her yıl sağlanan karşılıksız eğitim yardımı ve burs başvuru takvimi adayların gündeminde alıyor. Ortaöğrenim takviminin açıklanması ile VGM burs başvuruları için ekim ayı ön plana çıktı.

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026-2027 dönemine ait ortaöğrenim VGM burs başvuru takvimini açıkladı. Takvime göre; adayların başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden 6 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'da alınmaya başlayacak ve 20 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

VGM bursundan yararlanabilmek için öncelikli kriterler ihtiyaç sahibi ve başarılı bir öğrenci olmak olarak belirtiliyor. Burs yönetmeliğine göre belirli durumlardaki öğrencilerin burs başvuruları kabul edilmiyor. VGM bursuna başvuru yapamayacak öğrenciler şöyle:

- Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) karşılıksız burs alan öğrenciler (KYK Öğrenim Kredisi alanlar VGM bursuna başvurabilir).
- Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden daha önce muhtaç aylığı alanlar.
- Kamu kurum ve kuruluşlarından düzenli karşılıksız burs alanlar.
- Açık öğretim veya uzaktan eğitim programlarında okuyan öğrenciler.
- Normal öğrenim süresini aşan (okulu uzatan) veya ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

YÜKSEKÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2026 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Bu nedenle yükseköğrenim burs başvuru tarihleri için Vakıflar Genel Müdürlüğü duyurusu beklenmektedir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026-2027 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Eğitim Yardımı Türü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Ortaöğrenim Bursu

(ilkokul/ortaokul/ lise)

06 Ekim 2026

Saat 10.00

20 Ekim 2026

Saat 23.59

Yükseköğrenim Bursu

(ön lisans/lisans)

Henüz kesinleşmemiştir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu

(ön lisans/lisans)

Henüz kesinleşmemiştir.
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2026: VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA