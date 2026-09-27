VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, her eğitim döneminde ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs desteği sağlıyor. 2026-2027 döneminde de bu destekten yararlanmak isteyenler başvuru koşulları ve izlenecek adımları araştırmaya başladı.
VGM'nin 2026-2027 dönemi ortaöğrenim burs tarihleri belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 6 Ekim saat 10.00'dan itibaren burs için başvurabilecek.
Başvurular 20 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu süre içinde form VGM'nin internet sitesi üzerinden doldurulabilecek.
Ortaöğrenim bursuna başvurabilecek öğrenciler genel olarak şöyle:
Başvuru için VGM'nin internet sitesindeki burs ekranına girmek yeterli. Formda istenen bilgiler doldurulduktan sonra işlem tamamlanabiliyor.
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VGM'nin 2026 yılı için belirlediği ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL. Bu ödeme ekim ayından hazirana kadar 9 ay boyunca yapılıyor.
Üniversite öğrencilerine verilen burs ise aylık 4.000 TL. Yükseköğrenim bursunu almaya hak kazananlara ekim-mayıs döneminde toplam 8 ay ödeme yapılıyor.