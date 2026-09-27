Haberler Yaşam Haberleri VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 27.09.2026 16:36

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?

VGM’nin 2026-2027 burs döneminde ilk takvim ortaöğrenim grubu için açıklandı. Üniversiteliler ise YKS ve DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak duyuruyu bekliyor. Bu süreçte VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir soruları da gündemde yer alıyor.

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VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, her eğitim döneminde ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs desteği sağlıyor. 2026-2027 döneminde de bu destekten yararlanmak isteyenler başvuru koşulları ve izlenecek adımları araştırmaya başladı.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

VGM'nin 2026-2027 dönemi ortaöğrenim burs tarihleri belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 6 Ekim saat 10.00'dan itibaren burs için başvurabilecek.

Başvurular 20 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu süre içinde form VGM'nin internet sitesi üzerinden doldurulabilecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NE ZAMAN BAŞVURACAK?

Üniversite öğrencileri için tarihler henüz paylaşılmadı. VGM, bu takvimi YKS ve DGS ek yerleştirme sürecinin ardından açıklayacak. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin bu nedenle gelecek duyuruyu takip etmesi gerekiyor.

VGM BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ortaöğrenim bursuna başvurabilecek öğrenciler genel olarak şöyle:

  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda okuyanlar
  • İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim görenler
  • Örgün eğitime devam eden öğrenciler
  • Burs için belirlenen diğer koşulları taşıyanlar

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru için VGM'nin internet sitesindeki burs ekranına girmek yeterli. Formda istenen bilgiler doldurulduktan sonra işlem tamamlanabiliyor.

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VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

VGM'nin 2026 yılı için belirlediği ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 1.750 TL. Bu ödeme ekim ayından hazirana kadar 9 ay boyunca yapılıyor.

Üniversite öğrencilerine verilen burs ise aylık 4.000 TL. Yükseköğrenim bursunu almaya hak kazananlara ekim-mayıs döneminde toplam 8 ay ödeme yapılıyor.

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VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?
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