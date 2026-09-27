VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2026-2027 | VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NE ZAMAN BAŞVURACAK?

Üniversite öğrencileri için tarihler henüz paylaşılmadı. VGM, bu takvimi YKS ve DGS ek yerleştirme sürecinin ardından açıklayacak. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin bu nedenle gelecek duyuruyu takip etmesi gerekiyor.