VGM burs başvuruları ve ücreti hakkında sorgulamalar devam ediyor. KYK başvuruları ile birlikte başlaması beklenen burs ödeneği ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine veriliyor. Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuruları, 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı. Peki; VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 VGM burs başvuru tarihleri belli oldu mu?