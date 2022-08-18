2022-2023 Yeni eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlayacak. Sayılı günler kala VGM bursu hakkında araştırmalar da başlamış oldu. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen destek ödemesi başvuru tarihleri ve şartları, pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki; VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2022-2023 VGM burs başvurusu tarihleri ile şartları açıklandı mı? İşte VGM burs başvurusu hakkında son bilgiler.