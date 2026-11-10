VGM burs sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? VGM’den sonuç duyurusu bekleniyor!

VGM BURSLARI NE ZAMAN YATACAK, İLK ÖDEME HANGİ AY YAPILACAK?

Eğitim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin, ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli belgeleri ve kendi adlarına açılmış banka hesabı bilgilerini teslim etmesi gerekiyor.

Banka hesabı işlemleri tamamlandıktan sonra ilk burs ödemesi mümkün olan en kısa sürede gerçekleştiriliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre ilk ödeme, ekim ayından itibaren hak edilen tutarları kapsayacak şekilde geriye dönük yapılıyor. Sonraki aylarda ise burslar, ödeme dönemlerinde her ayın 10'una kadar öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor.