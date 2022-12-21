VGM burs başvuru sonuçları için gözler resmi açıklamada. Ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi sırada yükseköğrenim burs başvuru sonuçları yer alıyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının ilan edilmesinin ardından VGM burs sonuçları için de heyecan arttı. Peki, 2022-2023 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
7-20 Kasım tarihlerinde alınan VGM Ortaöğrenim burs sonuçları vgm.gov.tr adresinden açıklandı. Burs başvuru sonuçları T.C. kimlik numarası ad, soy ad, doğum tarihi ve baba adıyla birlikte görüntülenebiliyor.
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VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, üniversite burs başvuruları 30 Kasım'da sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden 15 günlük bir zaman geçti.
KYK'dan burs almaya kazanan adaylar, Vakıflar bursundan yararlanamayacak. Öğrenci kredisi çıkan adaylar ise VGM bursundan faydalanabilir. VGM Üniversite burs başvuru sonuçlarının Ocak ayında açıklanması bekleniyor.
VGM BURS ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?
2022-2023 eğitim öğretim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için burs ücretini aylık 200 TL olarak belirledi. Ortaöğrenim burs ödemeleri 9 ay boyunca devam etmektedir. Yükseköğrenim burs ücreti ise aylık 650 TL'dir. Üniversite öğrencilerine burs ödemeleri 8 ay boyunca yapılmaktadır.
VGM'DEN SONUÇ AÇIKLAMASI
VGM burs başvuru sonuçlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.