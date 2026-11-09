Haberler Yaşam Haberleri VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 09.11.2026 06:54

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları bekleniyor!

2026-2027 VGM burs sonuçları için öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burslarına başvuran adaylar, Vakıflar Genel Müdürlüğünden gelecek açıklamaya odaklandı. KYK burs sonuçlarının ilan edilmesinin ardından VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulama ekranı merak konusu oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları bekleniyor!
  • ABONE OL

VGM burs başvurularında değerlendirme aşamasına geçilmesiyle 2026-2027 dönemi için sonuç heyecanı başladı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin başvurduğu burs programında gözler Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapacağı duyuruya çevrildi. Ekim ayında tamamlanan başvuruların ardından burs desteği almaya hak kazanan adayların açıklanacağı tarih merak ediliyor.

2026-2027 VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan ortaöğrenim eğitim yardımı ve yükseköğrenim burslarına ilişkin sonuçlar henüz ilan edilmedi.

Başvuruların incelenmesi tamamlandığında burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

VGM BURS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE DUYURULACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim dönemi burs sonuçları için henüz kesin bir tarih paylaşmadı.

Önceki yıllardaki açıklama takvimine göre sonuçların kasım ayı içerisinde erişime açılması öngörülüyor. Ancak ilan tarihiyle ilgili resmi bilgilendirme bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları, açıklandığında Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

Başvuru yapan öğrenciler sonuç sorgulama ekranında istenen kimlik bilgilerini girerek burs durumlarını görüntüleyebilecek.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2026-2027 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yeni eğitim döneminde öğrencilere ödenecek burs miktarlarını açıkladı. Buna göre 2026-2027 döneminde uygulanacak aylık destek tutarları şöyle:

  • Ortaöğrenim eğitim yardımı (ilkokul, ortaokul ve lise): 1.750 TL

  • Yükseköğrenim bursu (ön lisans ve lisans): 4.000 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları bekleniyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA