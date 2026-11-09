VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları bekleniyor!

VGM BURS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE DUYURULACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim dönemi burs sonuçları için henüz kesin bir tarih paylaşmadı.

Önceki yıllardaki açıklama takvimine göre sonuçların kasım ayı içerisinde erişime açılması öngörülüyor. Ancak ilan tarihiyle ilgili resmi bilgilendirme bekleniyor.