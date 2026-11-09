VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları bekleniyor!

VGM burs başvurularında değerlendirme aşamasına geçilmesiyle 2026-2027 dönemi için sonuç heyecanı başladı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin başvurduğu burs programında gözler Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapacağı duyuruya çevrildi. Ekim ayında tamamlanan başvuruların ardından burs desteği almaya hak kazanan adayların açıklanacağı tarih merak ediliyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan ortaöğrenim eğitim yardımı ve yükseköğrenim burslarına ilişkin sonuçlar henüz ilan edilmedi.
Başvuruların incelenmesi tamamlandığında burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim dönemi burs sonuçları için henüz kesin bir tarih paylaşmadı.
Önceki yıllardaki açıklama takvimine göre sonuçların kasım ayı içerisinde erişime açılması öngörülüyor. Ancak ilan tarihiyle ilgili resmi bilgilendirme bekleniyor.
2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları, açıklandığında Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.
Başvuru yapan öğrenciler sonuç sorgulama ekranında istenen kimlik bilgilerini girerek burs durumlarını görüntüleyebilecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, yeni eğitim döneminde öğrencilere ödenecek burs miktarlarını açıkladı. Buna göre 2026-2027 döneminde uygulanacak aylık destek tutarları şöyle:
Ortaöğrenim eğitim yardımı (ilkokul, ortaokul ve lise): 1.750 TL
Yükseköğrenim bursu (ön lisans ve lisans): 4.000 TL