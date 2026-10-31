VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları için tarih belli oldu!

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularında ekim ayı itibarıyla önemli bir aşama geride kaldı. Ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri başlarken yükseköğrenim burslarında da başvuru takviminin sonuna gelindi. 2026-2027 eğitim döneminde verilecek burs başvurularına ilişkin sonuç takvimi ve sorgulama ekranı gündemdeki yerini koruyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.
Kurumun 21 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı açıklamada, ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularının değerlendirilmesine başlandığı ve sonuçların resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceği belirtildi.
2026-2027 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvurularımız yarın saat 10.00'da başlıyor. Ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, başvurularını resmî internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. 🗓️ Başvuru tarihi: 22 Ekim 2026, 10.00 – 31 Ekim 2026, 23.59 🌐 Başvuru adresi: https://t.co/cJrEFvMszD 🔈Burslarımıza ilişkin tüm duyurular yalnızca resmî internet sitemiz ve kurumsal sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılmaktadır. Yanıltıcı içeriklere ve kişisel verileri toplamayı amaçlayan sahte hesap ve sayfalara karşı dikkatli olunmalıdır. @TCKulturTurizm— VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@VakiflarGM) October 21, 2026
Geçmiş yıllardaki takvim dikkate alındığında sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak bu tarih henüz VGM tarafından paylaşılmadı.
VGM burs sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
Öğrenciler, sonuç duyurusunun ardından ilgili sorgulama ekranına giriş yaparak başvurularının değerlendirme durumunu görüntüleyebilecek.
VGM burs sonuçları ve resmi duyurular için tıklayınız: VGM burs sorgulama ve duyuru ekranı
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilere sağlanacak aylık eğitim desteği tutarlarını açıkladı.
Buna göre;
- İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 1.750 TL,
- Ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL burs desteği verilecek.
Burs ödemelerinden, başvuru değerlendirmelerinin ardından ilgili şartları taşıdığı belirlenen öğrenciler yararlanabilecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvurularını öğrencilerin başvuru formunda beyan ettikleri bilgiler doğrultusunda değerlendiriyor.
Başvuru sırasında verilen bilgiler ilgili kamu kurumlarının kayıtları üzerinden kontrol ediliyor. Gerekli görülmesi halinde öğrencilerden ek belge talep edilebiliyor.
Belge talep edilen öğrencilerin, istenen evrakları belirtilen süre içerisinde ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ulaştırması gerekiyor. Yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencilerin burs başvuruları ise iptal ediliyor.