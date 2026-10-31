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Giriş Tarihi: 31.10.2026 18:22

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları için tarih belli oldu!

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında alınan burs başvurularında sonuç sürecine girildi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteklerinden yararlanmak isteyen adaylar, kurumdan gelecek duyuruya odaklandı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları için tarih belli oldu!
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Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularında ekim ayı itibarıyla önemli bir aşama geride kaldı. Ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri başlarken yükseköğrenim burslarında da başvuru takviminin sonuna gelindi. 2026-2027 eğitim döneminde verilecek burs başvurularına ilişkin sonuç takvimi ve sorgulama ekranı gündemdeki yerini koruyor.

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.

Kurumun 21 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı açıklamada, ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularının değerlendirilmesine başlandığı ve sonuçların resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceği belirtildi.

Geçmiş yıllardaki takvim dikkate alındığında sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak bu tarih henüz VGM tarafından paylaşılmadı.

VGM BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANACAK?

VGM burs sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, sonuç duyurusunun ardından ilgili sorgulama ekranına giriş yaparak başvurularının değerlendirme durumunu görüntüleyebilecek.

VGM burs sonuçları ve resmi duyurular için tıklayınız: VGM burs sorgulama ve duyuru ekranı

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2026-2027 VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilere sağlanacak aylık eğitim desteği tutarlarını açıkladı.

Buna göre;

- İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 1.750 TL,

- Ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 4.000 TL burs desteği verilecek.

Burs ödemelerinden, başvuru değerlendirmelerinin ardından ilgili şartları taşıdığı belirlenen öğrenciler yararlanabilecek.

VGM BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs başvurularını öğrencilerin başvuru formunda beyan ettikleri bilgiler doğrultusunda değerlendiriyor.

Başvuru sırasında verilen bilgiler ilgili kamu kurumlarının kayıtları üzerinden kontrol ediliyor. Gerekli görülmesi halinde öğrencilerden ek belge talep edilebiliyor.

Belge talep edilen öğrencilerin, istenen evrakları belirtilen süre içerisinde ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ulaştırması gerekiyor. Yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencilerin burs başvuruları ise iptal ediliyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları için tarih belli oldu!
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