VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 VGM burs sonuç tarihi belli oldu mu?

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.

Kurumun 21 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı açıklamada, ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularının değerlendirilmesine başlandığı ve sonuçların resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceği belirtildi.

Geçmiş yıllardaki takvim dikkate alındığında sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak bu tarih henüz VGM tarafından paylaşılmadı.