VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçları için nefesler tutuldu

2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM yükseköğrenim burs sonuçları için üniversite öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirme sürecine başlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, henüz sonuç takvimine ilişkin kesin bir tarih paylaşmadı.