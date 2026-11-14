VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 VGM yükseköğrenim burs sonuçları için nefesler tutuldu

2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM yükseköğrenim burs sonuçları için üniversite öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirme sürecine başlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, henüz sonuç takvimine ilişkin kesin bir tarih paylaşmadı.
VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı. Üniversite öğrencilerine yönelik burs başvuruları 31 Ekim 2026 tarihinde sona ererken değerlendirme süreci 6 Kasım itibarıyla başladı. VGM tarafından yapılan açıklamada, başvuru değerlendirme işlemlerinin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK) burs sonuçlarını açıklamasının ardından başlatıldığı belirtildi.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceğini bildirdi.
Sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin yeni bir duyuru yapılması halinde VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden bilgi verilecek.
VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR, KAÇ AY VERİLECEK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim öğrencilerine verilecek aylık burs miktarı 4 bin TL olarak belirlendi. Burs almaya hak kazanan üniversite öğrencilerine ekim-mayıs dönemini kapsayan 8 ay boyunca ödeme yapılacak.
Burs ödemeleri, öğrencilerin eğitim gördükleri ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
VGM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandığında öğrenciler, başvuru durumlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranına ulaşmak isteyen adayların Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs sorgulama sayfasını takip etmesi gerekiyor.
Sonuçların ilan edilmesinin ardından öğrenciler, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını sorgulama ekranından öğrenebilecek.
Gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz:
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