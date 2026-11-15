VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Üniversite burs sorgulama ekranı

2026-2027 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR, KAÇ AY ÖDENECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere güncellenen burs tutarları, 2026-2027 akademik döneminde de öğrencilere önemli bir maddi destek sağlıyor.

Aylık Burs Tutarı: Ön lisans, lisans ve yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencileri için belirlenen burs miktarı aylık 4.000,00 TL'dir.

Ödeme Süresi: Yükseköğrenim bursu karşılıksız olarak verilmekte olup, eğitim öğretim döneminin aktif olduğu Ekim-Mayıs ayları arasında toplam 8 ay boyunca öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör