VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026-2027 Üniversite burs sorgulama ekranı

22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların sona ermesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü değerlendirme sürecini resmen başlattı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) sonuçlarının duyurulmasının hemen ardından incelemeye alınan dosyalarda son aşamaya yaklaşılıyor. Adaylar sonuç ilanını ve aylık 4 bin TL tutarındaki ödeme takvimini merakla bekliyor.
T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yürütülen 2026-2027 eğitim yılı yükseköğrenim burs değerlendirme süreci devam ediyor. Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik VGM yükseköğrenim burs sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı.
Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan güncel bilgilendirmeye göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim eğitim yardımı sonuçları 11 Kasım 2026 tarihinde erişime açıldı. Üniversite öğrencilerinin başvuruları ise KYK burs ve kredi sonuçlarının ilan edilmesinin ardından 6 Kasım 2026 tarihi itibarıyla değerlendirme aşamasına alındı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim burs sonuçlarının ilan edileceği gün ve saate ilişkin henüz kesin bir takvim paylaşmadı. Ancak kurumun geçmiş dönem değerlendirme periyotları ve KYK sonuçlarının açıklanma tarihi göz önüne alındığında, inceleme işlemlerinin Kasım ayının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
Değerlendirme aşamasının sona ermesiyle birlikte adaylar başvuru durumlarını yalnızca kurumun resmi dijital kanalları aracılığıyla öğrenebilecek. Sonuç ekranı erişime açıldığında izlenmesi gereken sorgulama adımları şu şekildedir:
Resmi Web Sitesine Giriş: Tarayıcı üzerinden www.vgm.gov.tr veya doğrudan burs.vgm.gov.tr adresine giriş yapılır.
Duyurular ve Sorgulama Ekranı: Ana sayfada yer alan "2026-2027 Eğitim Yılı Yükseköğrenim Burs Başvuru Sonuçları" duyuru bağlantısına tıklanır.
Kimlik Doğrulama: Açılan sorgulama ekranında T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğum tarihi bilgileri eksiksiz olarak doldurulur.
Sonuç Görüntüleme: Bilgilerin onaylanmasının ardından öğrencinin burs almaya hak kazanıp kazanmadığı ekranda görüntülenir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere güncellenen burs tutarları, 2026-2027 akademik döneminde de öğrencilere önemli bir maddi destek sağlıyor.
Aylık Burs Tutarı: Ön lisans, lisans ve yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencileri için belirlenen burs miktarı aylık 4.000,00 TL'dir.
Ödeme Süresi: Yükseköğrenim bursu karşılıksız olarak verilmekte olup, eğitim öğretim döneminin aktif olduğu Ekim-Mayıs ayları arasında toplam 8 ay boyunca öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır.