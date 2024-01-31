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Giriş Tarihi: 1.2.2024

Vicdansız anneye müebbet talebi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Vicdansız anneye müebbet talebi
İstanbul Sultanbeyli'de 4 çocuğunu zehirli bir kimyasalla, ardından 4. kattaki evlerinin balkonundan atlamaya zorlayarak öldürmeye çalışan Ayşegül B. (29) hakkında her bir çocuğu için ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. B.B. (8), H.B. (7), M.M.B. (3) ve T.B. (1) isimli çocuklar annelerinin canice tavrından şans eseri kurtulmayı başardı. Baba Aydoğan B.'nin (42) şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı. Vicdansız annenin yargılanması İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılacak.
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Vicdansız anneye müebbet talebi
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