Vicdansızlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, Kızılay'daki 5 eğlence mekanına operasyon düzenlendi. İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlamasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntılar, ailevi sorunlar ve benzeri nedenlerle çalışmak ve daha iyi bir yaşam kurmak amacıyla Türkiye
'ye yasal yollarla gelen yabancı uyruklu kadınları normal işlerde çalıştırma vaadiyle işe aldıkları belirlendi. Kadınların daha sonra içinde bulundukları zor durumdan ve çaresizliklerinden faydalanılarak eğlence mekanlarında konsomasyona zorlandıkları tespit edildi. Bazı yabancı uyruklu kadınların ise fuhuş amacıyla ev ve otellere yönlendirildiği belgelendi. Şüphelilerden Onur Güneş'in başka bir dosya kapsamında cezaevinde bulunduğu, Ekrem Albayrak'ın ise arandığı öğrenildi. 15 yabancı uyruklu kadın da gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.
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Mete Efendioğlu - Editör