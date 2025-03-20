Vicdansızlar, MS hastası aileyi dolandırdı

ADANA'da yaşayan emekli Bekir E. (58), yürüyemeyen MS hastası eşine elektrikli bisiklet almak için internet üzerinden yaptığı araştırmada, dolandırıcıların oluşturduğu sahte sitedeki ilana denk geldi. İlandaki telefon numarasıyla irtibata geçen Bekir E., verilen banka hesabına 30 bin lira gönderdi. Telefondaki kişi sistemde hata olduğunu, paranın askıda kalmış olabileceğini söyleyerek, Bekir E.'nin yeniden ödeme yapmasını istedi. Bekir E. bunun üzerine iki kez daha ödeme yaptı. Böylece yaklaşık 100 bin lira gönderen Bekir E., irtibat kurduğu telefon numarasına bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Bekir E.'nin şikâyeti üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Mersin ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.