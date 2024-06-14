Viranşehir’de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi Askerlik şubesi caddesi meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı Eyüp Advanlı (34), Nurrullah Tart (24) ve İbrahim Halilullah Tart, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.