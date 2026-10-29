Haberler Yaşam Haberleri Viranşehir'de taşlı sopalı kavga! 5 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 29.10.2026 21:55

Viranşehir'de taşlı sopalı kavga! 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir’de taşlı sopalı kavga! 5 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Kale Mahallesi Ceylanpınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında husumet bulunan ya da tartışma yaşayan iki grup arasında kısa sürede sözlü atışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, tarafları ayırmak ve olayın daha fazla büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf etti. Polisin uzun uğraşları sonucunda kavga kontrol altına alınarak sonlandırıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, kavgada yaralandığı belirlenen 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Viranşehir'de taşlı sopalı kavga! 5 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA