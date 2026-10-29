Viranşehir’de taşlı sopalı kavga! 5 kişi yaralandı

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı Kale Mahallesi Ceylanpınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında husumet bulunan ya da tartışma yaşayan iki grup arasında kısa sürede sözlü atışma yaşandı. Tartışmanın büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, tarafları ayırmak ve olayın daha fazla büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf etti. Polisin uzun uğraşları sonucunda kavga kontrol altına alınarak sonlandırıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, kavgada yaralandığı belirlenen 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör